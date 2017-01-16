Еще
13:42 16.01.2017
Пришлите свою новость!
13:34
Во Франции снижен подоходный налог
13:29
Страховщики ОСАГО жалуются на потери в 40 миллиардов
13:20
Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст с 2019 года
13:18
Ремонт Банковского моста в Петербурге начнется в 2018 году
13:14
«Зенит» открыл продажу билетов на первый домашний матч в году
13:10
Петербурженка Екатерина Константинова выиграла три медали на чемпионате Европы по шорт-треку
13:04
Аэропорт в Бишкеке возобновил работу
12:57
Песков: Сайт Кремля атакуют хакеры, но обвинять какие-то страны смешно
12:56
В выходные в Петербурге поставлен антирекорд по числу ДТП
12:52
Лапландия зарабатывает миллионы на спецтурах для богатых
12:48
Здание бывшего детского приюта под Павловском выставлено на продажу
12:44
ГК «Эталон» в 2016-м увеличила продажи жилья на 35%
12:39
Песков опроверг сообщения о готовящейся встрече Путина и Трампа
12:32
В метро Петербурга прокомментировали поездку поезда с открытыми дверями
12:18
В Петербурге бывший адвокат получила условно за рейдерский захват
12:14
Грифона с Банковского моста после реставрации могут установить во дворе ФИНЭКа
12:12
Ле Пен подтвердила, что искала средства на выборы в США
12:07
Минкомсвязи перевело «Мир» на отечественное ПО
11:54
«Мемориал» обжаловал решение суда оставить общество в реестре НКО-иноагентов
11:46
Путин выразил соболезнования президенту Киргизии
11:38
США впервые выпустят монету с афроамериканкой
11:35
В центре Осло запретят передвижение на дизельных автомобилях
11:30
В Китае официально ужесточен лимит на легионеров
11:27
Президент Молдавии летит в Москву
11:21
Ленобласть ждет крещенская оттепель
11:13
Кузнецова вышла во второй круг Australian Open
11:08
В Пулково задержан подозреваемый в убийстве мужа родной сестры
11:03
Минобороны попросило прощения у родственников погибших в катастрофе Ту-154
10:57
На финской границе задержали россиянина и белоруса с ворованной одеждой
10:49
В петербургском метро поезд ехал с открытыми дверями
10:43
В «Останкино» прощаются с погибшими при крушении Ту-154 журналистами Первого канала и НТВ
10:37
Новый светофор на Выборгском шоссе подарил водителям пробку
10:31
На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку
10:23
На Вавиловых прорвало трубу с холодной водой
10:19
Петербургский курьер оставил подарок угонщикам, а те не растерялись
10:13
Разлив воды возле «Гранд Макет Россия» в Петербурге локализован
10:09
Бизнесмен устроил стрельбу из пневматики в саду "Нева"
10:03
Неслышащих актеров приглашают на кастинг в новый мюзикл
09:57
На месте падения "Боинга" под Бишкеком обнаружены тела 31 человека и 9 фрагментов тел
09:49
На проспекте Энгельса разбился насмерть мужчина
09:41
Финскую визу можно сделать до конца января
09:33
Петербуржец связал ремнями жену и уехал странствовать
09:25
В Москве прощаются с Доктором Лизой
09:21
Юго-запад встал в пробке на 7 километров
09:17
В Ломоносове пенсионер подбил полицейскую машину
09:09
Школьницу в коме доставили в больницу Гатчины
09:01
В Колпино мужчина выпал с балкона и погиб
08:53
Из хостела на Старо-Петергофском госпитализировали подростка с отравлением
08:45
32 дома разрушены на месте падения "Боинга" под Бишкеком
08:37
В Сестрорецке у пенсионерки отобрали 138 тысяч на остановке
08:29
В Дудергофе ребенок попал в больницу после катания на санках
08:21
После ДТП на Славы «Ситроен» добивали ногой
08:13
В Киргизии "Боинг" рухнул на дачный поселок: 30 погибших
08:05
На Лиговском ночью горел обувной магазин
01:24
В Михайловском поздравят Ивана Васильева с 10-летием карьеры
15/01
СМИ: Ломбертс может остаться в «Зените» до конца сезона
15/01
«Зенит» заплатил за Молло 500 тысяч евро
15/01
Двое детей и женщина в больнице после массовой аварии на КАД
15/01
Водолазы обследовали судно "Монни". Экипаж не обнаружен
15/01
Назарбаев призвал бизнесменов ОАЭ принять участие в приватизации в Казахстане
15/01
Главный раввин РФ поздравил верующих со Всемирным днем религий
15/01
Песков рассказал о ежедневных хакерских атаках на kremlin.ru
15/01
СКА рассказал о новом рекорде по количеству голов
15/01
В Краснодарском крае найдены тела двоих пропавших на реке подростков
15/01
«Европолис» эвакуируют из-за сумки
15/01
Глава ЦРУ призвал Трампа воздерживаться от оправдания России
15/01
Два десятка рыбаков спасли в Финском заливе
15/01
СКА разгромил «Сибирь» - 6:2
15/01
Российские лыжницы победили в командном спринте на этапе Кубка мира
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство
Версия для печати
16.01.2017 12:44

ГК «Эталон» в 2016-м увеличила продажи жилья на 35%

Выручка от продаж квартир в новостройках ГК «Эталон» в 2016 году выросла на 35%, до 47,4 млрд рублей, по сравнению с предыдущим годом. Об этом холдинг сообщил в понедельник,16 января.

Как сообщает ГК «Эталон», за прошедший год она реализовала почти 500 тысяч кв. м жилья, это на 29% больше, чем в 2015-м. Ввод домов в эксплуатацию достиг 420 тысяч кв. м.

Средняя цена квадратного метра квартиры за год выросла на 6% – до 108 тысяч рублей. Хотя, согласно отчету, с третьего квартала компания начала снижать стоимость жилья — с июля по декабрь средний «квадрат» подешевел на 6 тысяч рублей.

В 2017 году холдинг планирует увеличение продаж и запуск новых проектов. «ГК «Эталон» успешно диверсифицировала свой земельный банк в результате приобретения восьми новых проектов в Москве и Петербурге. Таким образом, наш портфель проектов пополнился на 682 тыс. кв. м реализуемой площади», – говорит президент холдинга Вячеслав Заренков.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Главстрой-СПб»
16.01.2017 13:00

В жилом комплексе «Северная долина» открылся каток

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и СПАО «Ингосстрах» открыли каток на территории жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
ЖК Master на Серебристом
13.01.2017 15:14

Северо-Западный банк ВТБ аккредитовал ЖК Master на Серебристом

ЖК Master на Серебристом (застройщик MASTER девелопмент) аккредитовал Северо-Западный Банк ВТБ (Банк Москвы). Несмотря на то, что объект находится на ранней стадии готовности деловым партнёром проекта становится уже шестое кредитное учреждение
«Банк «Санкт-Петербург»
13.01.2017 12:28

Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» заключили кредитное соглашение

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» заключили Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок в размере 2 млрд рублей сроком на 3 года. Целью данного соглашения является финансирование деятельности заемщика и компаний, входящих в «Группу ЛСР».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ГК «Эталон» в 2016-м увеличила продажи жилья на 35%
Дольщики ГК «Город» пришли к застройщику со своими домами
Под конец года петербургские строители сдали в эксплуатацию 386 домов
Суд приостановил строительство ЖК «Моя стихия» компании O2 Development
Продолжение улицы Катерников в «Балтийской жемчужине» построят к 2020 году
ЖК «Династия» в Петергофе достроят к лету 2017 года
Суд остановил снос корпусов на Восстания, 4
RBI получил разрешение на ввод ЖК на Пискаревском проспекте
RBI получил разрешение на ввод ЖК на Заозерной улице
Дольщики ГК «Город» потребовали от Смольного ускорить достройку домов
Как узаконить студию в центре Петербурга
Власть сдала обманутых дольщиков
Что будет со строительством и рынком недвижимости в 2017-м году?
Как выглядит мини-город на отдельно взятой улице?
Большому проекту большие дороги
Квадрат: Итоги года — что последует за рекордами рынка?
Как Петровский остров превращается в «ривьеру»
ЮИТ отметил Pikku Joulu и провел «Что? Где? Когда?»
Год нерастущих цен на жилье
Куда растет оптимизм девелопера
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Грифоны отправляются на реставрацию

На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку

В петербургском метро поезд ехал с открытыми дверями

На месте падения "Боинга" под Бишкеком обнаружены тела 31 человека и 9 фрагментов тел

Вячеслав ЕвдокимовФК "Зенит"

Футбольный «Зенит» сыграл на сборах в Дубае в регби

"Девятку" разорвало пополам в ДТП на Пушкинском шоссе

Новости компаний
«Главстрой-СПб»
16.01.2017 13:00
В жилом комплексе «Северная долина» открылся каток
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и СПАО «Ингосстрах» открыли каток на территории жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
ЖК Master на Серебристом
13.01.2017 15:14
Северо-Западный банк ВТБ аккредитовал ЖК Master на Серебристом
ЖК Master на Серебристом (застройщик MASTER девелопмент) аккредитовал Северо-Западный Банк ВТБ (Банк Москвы). Несмотря на то, что объект находится на ранней стадии готовности деловым партнёром проекта становится уже шестое кредитное учреждение
«Банк «Санкт-Петербург»
13.01.2017 12:28
Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» заключили Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок в размере 2 млрд рублей сроком на 3 года. Целью данного соглашения является финансирование деятельности заемщика и компаний, входящих в «Группу ЛСР».
ГК "Эталон"
13.01.2017 12:19
ЛенСпецСМУ предоставили кредитную линию в 1 млрд рублей
Акционерное Общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» (входит в Группу компаний «Эталон») и МТС Банк и подписали соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 1 млрд рублей сроком на 4 года
«Петербургская Недвижимость»
12.01.2017 17:11
С 13 по 15 января во всех офисах «Петербургской Недвижимости» объявлены скидки
Компания «Петербургская Недвижимость» объявляет беспрецедентную акцию – выходные распродаж. Они продлятся целых три дня – 13,14,15 января – во всех офисах компании
ПАО «Группа ЛСР»
12.01.2017 12:20
«Группа ЛСР» вывела в продажу новые корпуса в жилых комплексах в Санкт-Петербурге
«Группа ЛСР» вывела в продажу сразу несколько новых корпусов в жилых комплексах в разных районах Санкт-Петербурга, где сегодня можно приобрести квартиры различных планировок
ПАО «Группа ЛСР»
11.01.2017 13:18
Скидки на квартиры от «Группы ЛСР» продлеваются
Для тех, кто начал новый год с выбора квартиры в Санкт-Петербурге, «Группа ЛСР» продлевает акцию «2017 скидок».
RBI
11.01.2017 12:11
ЖК «Четыре горизонта» и «Дом на излучине Невы» введены в эксплуатацию
На пересечении Свердловской набережной и Пискаревского проспекта введены в эксплуатацию два объекта Холдинга RBI – «Дом на излучине Невы» и «Четыре горизонта»
Setl City
10.01.2017 20:00
Setl City начала строительство ЖК «Петровский парк»
Компания Setl City приступила к строительству жилого комплекса премиум-класса «Петровский Парк» в Петроградском районе Санкт-Петербурга, на Петровском острове. Эксклюзивный брокер проекта – «Петербургская Недвижимость» - открывает продажи квартир в новом ЖК.
ГК Эталон
10.01.2017 16:06
ВТБ24 аккредитовал 4-й корпус ЖК «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ
Один из крупнейших банков России ̶ ВТБ24 ̶ аккредитовал 4-й корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.