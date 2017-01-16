ГК «Эталон» в 2016-м увеличила продажи жилья на 35%

Выручка от продаж квартир в новостройках ГК «Эталон» в 2016 году выросла на 35%, до 47,4 млрд рублей, по сравнению с предыдущим годом. Об этом холдинг сообщил в понедельник,16 января.

Как сообщает ГК «Эталон», за прошедший год она реализовала почти 500 тысяч кв. м жилья, это на 29% больше, чем в 2015-м. Ввод домов в эксплуатацию достиг 420 тысяч кв. м.

Средняя цена квадратного метра квартиры за год выросла на 6% – до 108 тысяч рублей. Хотя, согласно отчету, с третьего квартала компания начала снижать стоимость жилья — с июля по декабрь средний «квадрат» подешевел на 6 тысяч рублей.

В 2017 году холдинг планирует увеличение продаж и запуск новых проектов. «ГК «Эталон» успешно диверсифицировала свой земельный банк в результате приобретения восьми новых проектов в Москве и Петербурге. Таким образом, наш портфель проектов пополнился на 682 тыс. кв. м реализуемой площади», – говорит президент холдинга Вячеслав Заренков.