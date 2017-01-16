В метро Петербурга прокомментировали поездку поезда с открытыми дверями

Руководство петербургского метрополитена 16 января обратилось за помощью к полиции после появления в сети видеоролика с поездом, который движется с открытыми дверями. Державшим двери хулиганам грозит как минимум административная ответственность.

«Петербургский метрополитен обратился в полицию... Эксперты должны установить личности пассажиров, из хулиганских побуждений заблокировавших двери электропоезда во время движения в открытом состоянии», – говорится в официальном аккаунте подземки в Facebook. Хулиганы нарушили как минимум правило 9.22 пользования метро, которое запрещает открывать двери во время движения поезда. Представители организации также отметили, что нарушители знают принципы работы автоматики дверей и сумели заблокировать их так, что машинист не получил соответствующий сигнал.

Напомним, ранее в интернет-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появилось видео инцидента на станции метро «Лесная», где 15 января в 22.30 двое неизвестных держали открытыми двери, а поезд при этом продолжал движение.