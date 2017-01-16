В Петербурге бывший адвокат получила условно за рейдерский захват

Бывший адвокат Ольга Попова признана виновной в мошенничестве с государственной недвижимостью: она участвовала в незаконном приобретении права на здание в Петроградском районе Петербурга ценой в 65 миллионов рублей. Об этом сообщается в понедельник, 16 января.

Как уточняет пресс-служба Следственного комитета РФ, суд приговорил Попову к трем годам лишения свободы условно.

Согласно приговору суда, в 2006 году женщина вместе с братьями Владимиром и Кириллом Цветковыми, а также с Николаем Фроловым, Виктором Колесниковым, Богатыром Капаровым и не установленным соучастником приобрела право на здание дома 28, литера А, на улице Подковырова, принадлежащее государству. Стоимость здания – не менее 65 миллионов рублей.

Соучастники Поповой уже осуждены ранее. Как сообщили «Фонтанке» в Василеостровском районном суде, в отношении Богатыра Капарова и Виктора Колесникова уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности. Николай Фролов и Владимир Цветков приговорены к двум годам условно, но освобождены от наказания также по сроку давности. Кирилл Цветков получил 5 лет условно с испытательным сроком три года.

В отношении неизвестного сообщника уголовное дело вынесено в отдельное производство.

Напомним, что директор текстильной фабрики «Красное знамя» Богатыр Капаров был задержан в аэропорту Москвы, откуда он собирался вылететь на лечение в Германию, в 2009 году. Ему инкриминировалась продажа здания некоей фирме «Легенда» при участии известных в рейдерской среде братьев Цветковых. Они с Николаем Фроловым, как ранее сообщало ГСУ СК РФ по Петербургу, в течение 2007 года легализовали имущество, продав его дальше по цепочке из фирм-однодневок.