Грифона с Банковского моста после реставрации могут установить во дворе ФИНЭКа

Одного из отреставрированных грифонов с Банковского моста в Петербурге могут разместить во дворе Университета экономики и финансов до завершения ремонта самого перехода. Об этом в понедельник, 16 января, «Фонтанке» сообщили в комитете по охране памятников (КГИОП).

Как пояснили в КГИОП, реставрация четырех крылатых львов, украшающих мост через канал Грибоедова, по предварительной оценке, должна завершиться к ноябрю этого года. Однако саму переправу к этому времени, скорее всего, восстановить не успеют. До завершения реставрации Банковского моста одного из грифонов предложено разместить в дворике ФИНЭКа, на канале Грибоедова, 34. Остальные скульптуры останутся в мастерских реставраторов – компании «Наследие».

Двор университета соседствует с Банковским мостом и открыт для посещения в рабочие часы. В то же время пространство находится под охраной, объяснили в пресс-службе КГИОП.

Демонтаж статуй львов завершится 16 января. Скульптуры разберут на 5 составных частей и направят в мастерские для завершения обследования. Проект реставрации скульптур будет готов к концу апреля. Параллельно к реставрации конструкций Банковского моста должен приступить комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Решение о реставрации Банковского моста было принято в 2016 году. К этому времени скульптуры львов пришли в аварийное состояние. Стыковочные швы деталей раскрылись, внутрь начала проникать вода, а из-за вандализма и чрезмерного внимания туристов позолота на крыльях частично стерлась.