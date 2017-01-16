Ле Пен подтвердила, что искала средства на выборы в США

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что ездила в США в рамках поиска финансирования собственной президентской кампании, передает BFM TV.

«Мы ищем средства повсюду. Почему бы не сделать это в США? Тут нет ничего сверхъестественного», – заявила Ле Пен в эфире французского телеканала BFM TV. О результатах переговоров с американскими банками французский политик не сообщила.

На прошлой неделе Ле Пен ездила в Нью-Йорк, однако, как она позже подтвердила сама, не встретилась с избранным президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, «нужный момент пока еще не наступил».

По подсчетам «Национального фронта», на финансирование президентской предвыборной кампании партии необходимо € 27 млн. Ле Пен не раз заявляла, что ищет средства как в американских, так и российских банках, поскольку ни один французский банк не соглашается кредитовать ее кампанию.

В 2014 году «Нацфронт» получил кредит в € 9 млн в Первом чешско-российском банке (ПЧРБ). В марте 2016 года кредит был переуступлен зарегистрированной в Москве фирме «Конти». В ноябре 2016 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в качестве конкурсного управляющего ПЧРБ направило в арбитражный суд Москвы иски о признании недействительными ряд сделок ПЧРБ, в числе которых – и переуступка кредита «Нацфронта» фирме «Конти». В начале января казначей «Национального фронта» Вальран де Сен-Жюст заявил изданию Le Monde, что партия ежеквартально выплачивает проценты по кредиту по ставке 6%, а основная сумма кредита будет погашена в сентябре 2019 года.