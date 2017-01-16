Еще
13:41 16.01.2017
Пришлите свою новость!
13:34
Во Франции снижен подоходный налог
13:29
Страховщики ОСАГО жалуются на потери в 40 миллиардов
13:20
Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст с 2019 года
13:18
Ремонт Банковского моста в Петербурге начнется в 2018 году
13:14
«Зенит» открыл продажу билетов на первый домашний матч в году
13:10
Петербурженка Екатерина Константинова выиграла три медали на чемпионате Европы по шорт-треку
13:04
Аэропорт в Бишкеке возобновил работу
12:57
Песков: Сайт Кремля атакуют хакеры, но обвинять какие-то страны смешно
12:56
В выходные в Петербурге поставлен антирекорд по числу ДТП
12:52
Лапландия зарабатывает миллионы на спецтурах для богатых
12:48
Здание бывшего детского приюта под Павловском выставлено на продажу
12:44
ГК «Эталон» в 2016-м увеличила продажи жилья на 35%
12:39
Песков опроверг сообщения о готовящейся встрече Путина и Трампа
12:32
В метро Петербурга прокомментировали поездку поезда с открытыми дверями
12:18
В Петербурге бывший адвокат получила условно за рейдерский захват
12:14
Грифона с Банковского моста после реставрации могут установить во дворе ФИНЭКа
12:12
Ле Пен подтвердила, что искала средства на выборы в США
12:07
Минкомсвязи перевело «Мир» на отечественное ПО
11:54
«Мемориал» обжаловал решение суда оставить общество в реестре НКО-иноагентов
11:46
Путин выразил соболезнования президенту Киргизии
11:38
США впервые выпустят монету с афроамериканкой
11:35
В центре Осло запретят передвижение на дизельных автомобилях
11:30
В Китае официально ужесточен лимит на легионеров
11:27
Президент Молдавии летит в Москву
11:21
Ленобласть ждет крещенская оттепель
11:13
Кузнецова вышла во второй круг Australian Open
11:08
В Пулково задержан подозреваемый в убийстве мужа родной сестры
11:03
Минобороны попросило прощения у родственников погибших в катастрофе Ту-154
10:57
На финской границе задержали россиянина и белоруса с ворованной одеждой
10:49
В петербургском метро поезд ехал с открытыми дверями
10:43
В «Останкино» прощаются с погибшими при крушении Ту-154 журналистами Первого канала и НТВ
10:37
Новый светофор на Выборгском шоссе подарил водителям пробку
10:31
На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку
10:23
На Вавиловых прорвало трубу с холодной водой
10:19
Петербургский курьер оставил подарок угонщикам, а те не растерялись
10:13
Разлив воды возле «Гранд Макет Россия» в Петербурге локализован
10:09
Бизнесмен устроил стрельбу из пневматики в саду "Нева"
10:03
Неслышащих актеров приглашают на кастинг в новый мюзикл
09:57
На месте падения "Боинга" под Бишкеком обнаружены тела 31 человека и 9 фрагментов тел
09:49
На проспекте Энгельса разбился насмерть мужчина
09:41
Финскую визу можно сделать до конца января
09:33
Петербуржец связал ремнями жену и уехал странствовать
09:25
В Москве прощаются с Доктором Лизой
09:21
Юго-запад встал в пробке на 7 километров
09:17
В Ломоносове пенсионер подбил полицейскую машину
09:09
Школьницу в коме доставили в больницу Гатчины
09:01
В Колпино мужчина выпал с балкона и погиб
08:53
Из хостела на Старо-Петергофском госпитализировали подростка с отравлением
08:45
32 дома разрушены на месте падения "Боинга" под Бишкеком
08:37
В Сестрорецке у пенсионерки отобрали 138 тысяч на остановке
08:29
В Дудергофе ребенок попал в больницу после катания на санках
08:21
После ДТП на Славы «Ситроен» добивали ногой
08:13
В Киргизии "Боинг" рухнул на дачный поселок: 30 погибших
08:05
На Лиговском ночью горел обувной магазин
01:24
В Михайловском поздравят Ивана Васильева с 10-летием карьеры
15/01
СМИ: Ломбертс может остаться в «Зените» до конца сезона
15/01
«Зенит» заплатил за Молло 500 тысяч евро
15/01
Двое детей и женщина в больнице после массовой аварии на КАД
15/01
Водолазы обследовали судно "Монни". Экипаж не обнаружен
15/01
Назарбаев призвал бизнесменов ОАЭ принять участие в приватизации в Казахстане
15/01
Главный раввин РФ поздравил верующих со Всемирным днем религий
15/01
Песков рассказал о ежедневных хакерских атаках на kremlin.ru
15/01
СКА рассказал о новом рекорде по количеству голов
15/01
В Краснодарском крае найдены тела двоих пропавших на реке подростков
15/01
«Европолис» эвакуируют из-за сумки
15/01
Глава ЦРУ призвал Трампа воздерживаться от оправдания России
15/01
Два десятка рыбаков спасли в Финском заливе
15/01
СКА разгромил «Сибирь» - 6:2
15/01
Российские лыжницы победили в командном спринте на этапе Кубка мира
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
16.01.2017 12:07

Минкомсвязи перевело «Мир» на отечественное ПО

 

Минкомсвязи объявило о том, что ведомственный сегмент государственной системы «Мир» был переведен с иностранного проприетарного программного обеспечения и оборудования на свободное программное обеспечение (СПО) и оборудование отечественных компаний. Это первый шаг по импортозамещению системы «Мир», говорится в сообщении ведомства.

В новой аппаратной платформе системы «Мир» используются более 130 серверов, построенных на отечественных процессорах архитектуры «Эльбрус», межсетевые экраны «Рубикон-К», произведенные российской компанией НПО «Эшелон», а также более 20 решений на базе СПО.

«Суммарная стоимость закупки отечественного оборудования, внедрения и годовой поддержки данного решения меньше, чем стоимость только годовой поддержки оборудования иностранного производства. Данное решение позволило избавиться от зависимости от технической поддержки оборудования и коммерческого ПО зарубежных производителей», — отметил директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко.

Система «Мир» координирует взаимодействие и деятельность федеральных органов исполнительной власти и организаций в рамках системы «Мир» МВД России. На ее базе осуществляется выдача документов, удостоверяющих личность, среди которых паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, документ иностранного гражданина, удостоверение беженца и другие. В дальнейшем система будет использована для выпуска электронных паспортов гражданина РФ.

Источник: RNS


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
30.12.2016 13:28

Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА

Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58

Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года

«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55

В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год

«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ГК «Эталон» в 2016-м увеличила продажи жилья на 35%
Минкомсвязи перевело «Мир» на отечественное ПО
Назарбаев призвал бизнесменов ОАЭ принять участие в приватизации в Казахстане
Гендиректор Sony Entertainment уходит в Snapchat
В Deutsche Bank сотрудникам запретили мессенджеры и sms
Россельхознадзор в случае отмены эмбарго будет проверять импортеров заново
Петербургский УФАС заподозрил в картельном сговоре компании по уборке территорий
Пассажирооборот в Пулково по итогам года сократился на 200 тысяч человек
Фонд капремонта объявил аукционы на полтора миллиарда рублей
Профицит торгового баланса России за год упал на 39%
Газпром-бург
«ЭРА-ГЛОНАСС» испортит дилерам план продаж
Экспресс-посылки затормозились на таможне
Цифры года
Lux Express притормозили за трещины
«Питерлэнд» слили из «Вотервиля»
5 вопросов о Валерии Израйлите
«Выходные в офлайне — это роскошь»
В ожидании автомобиля
Готовы ли вы стать нефтяником?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Грифоны отправляются на реставрацию

На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку

В петербургском метро поезд ехал с открытыми дверями

На месте падения "Боинга" под Бишкеком обнаружены тела 31 человека и 9 фрагментов тел

Вячеслав ЕвдокимовФК "Зенит"

Футбольный «Зенит» сыграл на сборах в Дубае в регби

"Девятку" разорвало пополам в ДТП на Пушкинском шоссе

Новости компаний
Tele2
30.12.2016 13:28
Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА
Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58
Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года
«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55
В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год
«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
INKERI
22.12.2016 12:37
ЮИТ выводит на рынок третью очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» объявила о выводе на рынок третьей очереди проекта жилого комплекса комфорт-класса INKERI в городе Пушкин. 5-этажный комплекс
MarkswebbRank&Report
16.12.2016 12:11
Markswebb снова определил выгодные банки для ведения бизнеса
Аналитическое агентство MarkswebbRank&Report провело второй мониторинг банковских тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию для бизнеса среди 22 российских банков.
"АвиаПорт"
14.12.2016 18:11
Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"
Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
Tele2
13.12.2016 15:56
IT-гений в черной водолазке рассказал о смартфонах Tele2
Tele2 запустила новую рекламную кампанию. Главная идея новых ТВ-роликов: хороший смартфон можно приобрести по выгодной цене, без специальных условий и дополнительных услуг.
УБРиР
12.12.2016 10:30
В 2017 году стоимость золота продолжит снижаться
Ситуацию на рынке драгметаллов комментирует Евгений Афанасьев, начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)
«МегаФон»
06.12.2016 10:38
Компания «МегаФон» поддержала Культурный форум
Во время Санкт-Петербургского международного культурного форума трафик передачи данных в сети «МегаФона» — телеком-партнера форума — вырос более чем на 60% по сравнению с обычным днем, а мобильная активность в городе на Неве увеличилась на 35%.
Tele2
05.12.2016 16:26
Tele2 создает для абонентов новую цифровую среду
Tele2 начинает масштабную цифровую трансформацию бизнеса и представляет новый корпоративный сайт. Первыми регионами, где компания полностью изменила дизайн и архитектуру официального интернет-ресурса, стали Санкт-Петербург и Москва
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.