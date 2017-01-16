Минкомсвязи перевело «Мир» на отечественное ПО

Минкомсвязи объявило о том, что ведомственный сегмент государственной системы «Мир» был переведен с иностранного проприетарного программного обеспечения и оборудования на свободное программное обеспечение (СПО) и оборудование отечественных компаний. Это первый шаг по импортозамещению системы «Мир», говорится в сообщении ведомства.

В новой аппаратной платформе системы «Мир» используются более 130 серверов, построенных на отечественных процессорах архитектуры «Эльбрус», межсетевые экраны «Рубикон-К», произведенные российской компанией НПО «Эшелон», а также более 20 решений на базе СПО.

«Суммарная стоимость закупки отечественного оборудования, внедрения и годовой поддержки данного решения меньше, чем стоимость только годовой поддержки оборудования иностранного производства. Данное решение позволило избавиться от зависимости от технической поддержки оборудования и коммерческого ПО зарубежных производителей», — отметил директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко.

Система «Мир» координирует взаимодействие и деятельность федеральных органов исполнительной власти и организаций в рамках системы «Мир» МВД России. На ее базе осуществляется выдача документов, удостоверяющих личность, среди которых паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, документ иностранного гражданина, удостоверение беженца и другие. В дальнейшем система будет использована для выпуска электронных паспортов гражданина РФ.