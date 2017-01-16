«Мемориал» обжаловал решение суда оставить общество в реестре НКО-иноагентов

Международное правозащитное общество «Мемориал» подало апелляцию в Мосгорсуд с требованием отменить решение Замоскворецкого суда, признавшего законным внесение общества в реестр НКО-иноагентов по решению Минюста, сообщила исполнительный директор общества Елена Жемкова.

«Да, мы сдали иск (в Московский городской суд. — Прим. ред.) о том, что мы не согласны с решением суда, — это по поводу включения в реестр. У нас Замоскворецкий суд не поддержал наш иск, и вот мы, соответственно, апеллируем, подали апелляционную жалобу», — рассказала Жемкова РИА Новости.

На судебном заседании представители «Мемориала» указали, что внесение в список иноагентов влечет для организации ряд негативных последствий, включая более частые поверки со стороны госорганов, необходимость проведения ежегодного финансового аудита, обязанность выполнять обременительные мероприятия в части отчетности, маркировать распространяемые информационные материалы. Общество считает, что Минюст неверно оценил размещенные на сайте «Мемориала» публикации по общественно значимым вопросам как организацию политической деятельности. На взгляд заявителя, в материалах реализовалось право на выражение собственного мнения, которое нельзя расценить как политическую работу.

Также «Мемориал» указал, что является международной организацией, поэтому не может считаться иностранным агентом.

В середине декабря Замоскворецкий суд Москвы признал законным внесение международного правозащитного общества «Мемориал» в реестр организаций – иностранных агентов.

В свою очередь, представитель Минюста Екатерина Алексеевская обратила внимание суда на тот факт, что «Мемориал» зарегистрирован в России, следовательно, является российским юридическим лицом и должен соблюдать российские законы.