Грифоны отправляются на реставрацию

Еще
13:41 16.01.2017
Пришлите свою новость!
13:34
Во Франции снижен подоходный налог
13:29
Страховщики ОСАГО жалуются на потери в 40 миллиардов
13:20
Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст с 2019 года
13:18
Ремонт Банковского моста в Петербурге начнется в 2018 году
13:14
«Зенит» открыл продажу билетов на первый домашний матч в году
13:10
Петербурженка Екатерина Константинова выиграла три медали на чемпионате Европы по шорт-треку
13:04
Аэропорт в Бишкеке возобновил работу
12:57
Песков: Сайт Кремля атакуют хакеры, но обвинять какие-то страны смешно
12:56
В выходные в Петербурге поставлен антирекорд по числу ДТП
12:52
Лапландия зарабатывает миллионы на спецтурах для богатых
12:48
Здание бывшего детского приюта под Павловском выставлено на продажу
12:44
ГК «Эталон» в 2016-м увеличила продажи жилья на 35%
12:39
Песков опроверг сообщения о готовящейся встрече Путина и Трампа
12:32
В метро Петербурга прокомментировали поездку поезда с открытыми дверями
12:18
В Петербурге бывший адвокат получила условно за рейдерский захват
12:14
Грифона с Банковского моста после реставрации могут установить во дворе ФИНЭКа
12:12
Ле Пен подтвердила, что искала средства на выборы в США
12:07
Минкомсвязи перевело «Мир» на отечественное ПО
11:54
«Мемориал» обжаловал решение суда оставить общество в реестре НКО-иноагентов
11:46
Путин выразил соболезнования президенту Киргизии
11:38
США впервые выпустят монету с афроамериканкой
11:35
В центре Осло запретят передвижение на дизельных автомобилях
11:30
В Китае официально ужесточен лимит на легионеров
11:27
Президент Молдавии летит в Москву
11:21
Ленобласть ждет крещенская оттепель
11:13
Кузнецова вышла во второй круг Australian Open
11:08
В Пулково задержан подозреваемый в убийстве мужа родной сестры
11:03
Минобороны попросило прощения у родственников погибших в катастрофе Ту-154
10:57
На финской границе задержали россиянина и белоруса с ворованной одеждой
10:49
В петербургском метро поезд ехал с открытыми дверями
10:43
В «Останкино» прощаются с погибшими при крушении Ту-154 журналистами Первого канала и НТВ
10:37
Новый светофор на Выборгском шоссе подарил водителям пробку
10:31
На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку
10:23
На Вавиловых прорвало трубу с холодной водой
10:19
Петербургский курьер оставил подарок угонщикам, а те не растерялись
10:13
Разлив воды возле «Гранд Макет Россия» в Петербурге локализован
10:09
Бизнесмен устроил стрельбу из пневматики в саду "Нева"
10:03
Неслышащих актеров приглашают на кастинг в новый мюзикл
09:57
На месте падения "Боинга" под Бишкеком обнаружены тела 31 человека и 9 фрагментов тел
09:49
На проспекте Энгельса разбился насмерть мужчина
09:41
Финскую визу можно сделать до конца января
09:33
Петербуржец связал ремнями жену и уехал странствовать
09:25
В Москве прощаются с Доктором Лизой
09:21
Юго-запад встал в пробке на 7 километров
09:17
В Ломоносове пенсионер подбил полицейскую машину
09:09
Школьницу в коме доставили в больницу Гатчины
09:01
В Колпино мужчина выпал с балкона и погиб
08:53
Из хостела на Старо-Петергофском госпитализировали подростка с отравлением
08:45
32 дома разрушены на месте падения "Боинга" под Бишкеком
08:37
В Сестрорецке у пенсионерки отобрали 138 тысяч на остановке
08:29
В Дудергофе ребенок попал в больницу после катания на санках
08:21
После ДТП на Славы «Ситроен» добивали ногой
08:13
В Киргизии "Боинг" рухнул на дачный поселок: 30 погибших
08:05
На Лиговском ночью горел обувной магазин
01:24
В Михайловском поздравят Ивана Васильева с 10-летием карьеры
15/01
СМИ: Ломбертс может остаться в «Зените» до конца сезона
15/01
«Зенит» заплатил за Молло 500 тысяч евро
15/01
Двое детей и женщина в больнице после массовой аварии на КАД
15/01
Водолазы обследовали судно "Монни". Экипаж не обнаружен
15/01
Назарбаев призвал бизнесменов ОАЭ принять участие в приватизации в Казахстане
15/01
Главный раввин РФ поздравил верующих со Всемирным днем религий
15/01
Песков рассказал о ежедневных хакерских атаках на kremlin.ru
15/01
СКА рассказал о новом рекорде по количеству голов
15/01
В Краснодарском крае найдены тела двоих пропавших на реке подростков
15/01
«Европолис» эвакуируют из-за сумки
15/01
Глава ЦРУ призвал Трампа воздерживаться от оправдания России
15/01
Два десятка рыбаков спасли в Финском заливе
15/01
СКА разгромил «Сибирь» - 6:2
15/01
Российские лыжницы победили в командном спринте на этапе Кубка мира
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
16.01.2017 11:55

Грифоны отправляются на реставрацию

Грифонов Банковского моста в Петербурге 16 января демонтируют для реставрации в мастерских компании «Наследие».Для этого специалисты перекрыли часть набережной Грибоедова.
Грифоны отправляются на реставрацию
Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Как пояснили в комитете по охране памятников, вес каждой скульптуры достигает 1,6 тонны. Для их демонтажа на набережную Грибоедова, рядом с домом 34, прибыл подъемный кран.

Грифоны отправляются на реставрацию

В течение 1,5 часов скульптуры должны разобрать на 5 составных частей и погрузить для отправки на реставрацию. В мастерских фигуры львов еще раз обследуют специалисты, подготовят проект реставрации.

Работы по их восстановлению ориентировочно завершатся к ноябрю, также пояснили в КГИОП.

 


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Yolkki Village
13.01.2017 16:46

В ЖК Yolkki Village начали установку дверей в квартиры

Сразу после новогодних праздников в загородном жилом комплексе Yolkki Village начали установку квартирных дверей
ЖК Yolkki Village
12.01.2017 10:21

В 2017 году застройщик обещает сдать первую очередь ЖК Yolkki Village

2016 год стал очень продуктивным для застройщика ЖК Yolkki Village. К декабрю компания вышла на финишную прямую по строительству первой очереди
06.01.2017 12:52

Открыта первая Новогодняя туристическая ярмарка в Пассажирском порту

Материалы рубрики
Новости
Статьи
Ремонт Банковского моста в Петербурге начнется в 2018 году
Грифона с Банковского моста после реставрации могут установить во дворе ФИНЭКа
Грифоны отправляются на реставрацию
На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку
На Петербург надвигаются морозы
Полиция спасла актрису от самоубийства в центре Петербурга
Полиция Петербурга пресекла велопробег Дедов Морозов и Снегурочек
Суточный и 90-минутный проездные билеты можно записать только на чистый «Подорожник»
План битвы за Исаакий обсудили мирно
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 января
Когда в музей приходит РПЦ
Непобедимый хозяин скотовозок
Верховный суд построят по образцу резиденций
Петербург будущего: с ВCД и кольцевым метро
Что известно о передаче Исаакиевского собора РПЦ
«Подорожник» обогнал контролеров в развитии
«Фонтанка» проверяет — чем занимаются в ГМП «Исаакиевский собор» в выходной день
У единороссов прорезался голос перед «исаакиевским протестом»
Николай Буров: Я выдохся
Частный автобусный парк поправит законы
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Грифоны отправляются на реставрацию

На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку

В петербургском метро поезд ехал с открытыми дверями

На месте падения "Боинга" под Бишкеком обнаружены тела 31 человека и 9 фрагментов тел

Вячеслав ЕвдокимовФК "Зенит"

Футбольный «Зенит» сыграл на сборах в Дубае в регби

"Девятку" разорвало пополам в ДТП на Пушкинском шоссе

Новости компаний
Yolkki Village
13.01.2017 16:46
В ЖК Yolkki Village начали установку дверей в квартиры
Сразу после новогодних праздников в загородном жилом комплексе Yolkki Village начали установку квартирных дверей
ЖК Yolkki Village
12.01.2017 10:21
В 2017 году застройщик обещает сдать первую очередь ЖК Yolkki Village
2016 год стал очень продуктивным для застройщика ЖК Yolkki Village. К декабрю компания вышла на финишную прямую по строительству первой очереди
06.01.2017 12:52
Открыта первая Новогодняя туристическая ярмарка в Пассажирском порту
ООО «Терминал-Ресурс»
30.12.2016 15:03
Только в январе ипотека под 11,5%
Только в январе 2017 года действует предложение от Сбербанка на приобретение квартир от застройщика под 11,5%. Первоначальный взнос от 15%.
«МегаФон.ТВ»
26.12.2016 11:32
«Елочный» базар на «МегаФон.ТВ». Онлайн-кинотеатр покажет серии «Елок» бесплатно
Зрители онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» получили бесплатный доступ к просмотру первых частей народной комедии «Елки» с 19 декабря по 8 января 2017 включительно.
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
ГУП «ГУИОН»
19.12.2016 10:20
СПб ГУП «ГУИОН»: поможет вам правильно оформить садовый или дачный дом
С 1 января 2017 года меняется порядок регистрации садовых и дачных домов в рамках «дачной амнистии». Теперь для регистрации права собственности на такие объекты недвижимости гражданам необходимо будет изготовить технический план на объект и направить документы в Росреестр.
ЖК «Bau Haus»
19.12.2016 10:00
В Московском районе строится новый жилой комплекс BauHaus
В жилом комплексе "BauHaus" закончено обустройство свайного поля под корпусами А и В. Далее по плану работ следует заливка фундамента и начало возведения этажей.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00
«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой
Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.