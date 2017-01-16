Грифоны отправляются на реставрацию

Грифонов Банковского моста в Петербурге 16 января демонтируют для реставрации в мастерских компании «Наследие».Для этого специалисты перекрыли часть набережной Грибоедова.

Как пояснили в комитете по охране памятников, вес каждой скульптуры достигает 1,6 тонны. Для их демонтажа на набережную Грибоедова, рядом с домом 34, прибыл подъемный кран.

В течение 1,5 часов скульптуры должны разобрать на 5 составных частей и погрузить для отправки на реставрацию. В мастерских фигуры львов еще раз обследуют специалисты, подготовят проект реставрации.

Работы по их восстановлению ориентировочно завершатся к ноябрю, также пояснили в КГИОП.