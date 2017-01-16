Путин выразил соболезнования президенту Киргизии

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Киргизской Республики Алмазбеку Атамбаеву в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными падением самолёта на жилые дома под Бишкеком, сообщает пресс-служба Кремля.

"В телеграмме глава Российского государства подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь дружественного народа Киргизской Республики. Путин передал слова поддержки тем, кто потерял в этой катастрофе своих родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в сообщении.

Напомним, грузовой «Боинг 747-400» авиакомпании ACT Airlines, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке, упал рано утром в понедельник, 16 января, на жилые дома. В аэропорту Манас в столице Киргизии стоял густой туман. Жертвами катастрофы стали 37 человек.