США впервые выпустят монету с афроамериканкой

В США выпустят юбилейную золотую монету, на которой Свобода будет представлена чернокожей женщиной. То есть впервые на национальной валюте страны будет изображен человек не белой расы, отмечает The New York Times.

Монету номиналом 100 долларов и весом около 30 граммов выпустят в честь 225-летия Монетного двора. Она поступит в продажу 6 апреля и станет частью новой юбилейной серии, в рамках которой новинки будут появляться каждые два года.

На них Свобода будет представлена женщинами из других этнических групп, включая азиатку, латиноамериканку и индианку, чтобы "отразить культурное и этническое разнообразие Соединенных Штатов".