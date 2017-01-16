Еще
13:42 16.01.2017
Пришлите свою новость!
13:34
Во Франции снижен подоходный налог
13:29
Страховщики ОСАГО жалуются на потери в 40 миллиардов
13:20
Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст с 2019 года
13:18
Ремонт Банковского моста в Петербурге начнется в 2018 году
13:14
«Зенит» открыл продажу билетов на первый домашний матч в году
13:10
Петербурженка Екатерина Константинова выиграла три медали на чемпионате Европы по шорт-треку
13:04
Аэропорт в Бишкеке возобновил работу
12:57
Песков: Сайт Кремля атакуют хакеры, но обвинять какие-то страны смешно
12:56
В выходные в Петербурге поставлен антирекорд по числу ДТП
12:52
Лапландия зарабатывает миллионы на спецтурах для богатых
12:48
Здание бывшего детского приюта под Павловском выставлено на продажу
12:44
ГК «Эталон» в 2016-м увеличила продажи жилья на 35%
12:39
Песков опроверг сообщения о готовящейся встрече Путина и Трампа
12:32
В метро Петербурга прокомментировали поездку поезда с открытыми дверями
12:18
В Петербурге бывший адвокат получила условно за рейдерский захват
12:14
Грифона с Банковского моста после реставрации могут установить во дворе ФИНЭКа
12:12
Ле Пен подтвердила, что искала средства на выборы в США
12:07
Минкомсвязи перевело «Мир» на отечественное ПО
11:54
«Мемориал» обжаловал решение суда оставить общество в реестре НКО-иноагентов
11:46
Путин выразил соболезнования президенту Киргизии
11:38
США впервые выпустят монету с афроамериканкой
11:35
В центре Осло запретят передвижение на дизельных автомобилях
11:30
В Китае официально ужесточен лимит на легионеров
11:27
Президент Молдавии летит в Москву
11:21
Ленобласть ждет крещенская оттепель
11:13
Кузнецова вышла во второй круг Australian Open
11:08
В Пулково задержан подозреваемый в убийстве мужа родной сестры
11:03
Минобороны попросило прощения у родственников погибших в катастрофе Ту-154
10:57
На финской границе задержали россиянина и белоруса с ворованной одеждой
10:49
В петербургском метро поезд ехал с открытыми дверями
10:43
В «Останкино» прощаются с погибшими при крушении Ту-154 журналистами Первого канала и НТВ
10:37
Новый светофор на Выборгском шоссе подарил водителям пробку
10:31
На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку
10:23
На Вавиловых прорвало трубу с холодной водой
10:19
Петербургский курьер оставил подарок угонщикам, а те не растерялись
10:13
Разлив воды возле «Гранд Макет Россия» в Петербурге локализован
10:09
Бизнесмен устроил стрельбу из пневматики в саду "Нева"
10:03
Неслышащих актеров приглашают на кастинг в новый мюзикл
09:57
На месте падения "Боинга" под Бишкеком обнаружены тела 31 человека и 9 фрагментов тел
09:49
На проспекте Энгельса разбился насмерть мужчина
09:41
Финскую визу можно сделать до конца января
09:33
Петербуржец связал ремнями жену и уехал странствовать
09:25
В Москве прощаются с Доктором Лизой
09:21
Юго-запад встал в пробке на 7 километров
09:17
В Ломоносове пенсионер подбил полицейскую машину
09:09
Школьницу в коме доставили в больницу Гатчины
09:01
В Колпино мужчина выпал с балкона и погиб
08:53
Из хостела на Старо-Петергофском госпитализировали подростка с отравлением
08:45
32 дома разрушены на месте падения "Боинга" под Бишкеком
08:37
В Сестрорецке у пенсионерки отобрали 138 тысяч на остановке
08:29
В Дудергофе ребенок попал в больницу после катания на санках
08:21
После ДТП на Славы «Ситроен» добивали ногой
08:13
В Киргизии "Боинг" рухнул на дачный поселок: 30 погибших
08:05
На Лиговском ночью горел обувной магазин
01:24
В Михайловском поздравят Ивана Васильева с 10-летием карьеры
15/01
СМИ: Ломбертс может остаться в «Зените» до конца сезона
15/01
«Зенит» заплатил за Молло 500 тысяч евро
15/01
Двое детей и женщина в больнице после массовой аварии на КАД
15/01
Водолазы обследовали судно "Монни". Экипаж не обнаружен
15/01
Назарбаев призвал бизнесменов ОАЭ принять участие в приватизации в Казахстане
15/01
Главный раввин РФ поздравил верующих со Всемирным днем религий
15/01
Песков рассказал о ежедневных хакерских атаках на kremlin.ru
15/01
СКА рассказал о новом рекорде по количеству голов
15/01
В Краснодарском крае найдены тела двоих пропавших на реке подростков
15/01
«Европолис» эвакуируют из-за сумки
15/01
Глава ЦРУ призвал Трампа воздерживаться от оправдания России
15/01
Два десятка рыбаков спасли в Финском заливе
15/01
СКА разгромил «Сибирь» - 6:2
15/01
Российские лыжницы победили в командном спринте на этапе Кубка мира
Предыдущие новости
Архив материалов
Деньги
Версия для печати
16.01.2017 11:38

США впервые выпустят монету с афроамериканкой

 

В США выпустят юбилейную золотую монету, на которой Свобода будет представлена чернокожей женщиной. То есть впервые на национальной валюте страны будет изображен человек не белой расы, отмечает The New York Times.

Монету номиналом 100 долларов и весом около 30 граммов выпустят в честь 225-летия Монетного двора. Она поступит в продажу 6 апреля и станет частью новой юбилейной серии, в рамках которой новинки будут появляться каждые два года.

На них Свобода будет представлена женщинами из других этнических групп, включая азиатку, латиноамериканку и индианку, чтобы "отразить культурное и этническое разнообразие Соединенных Штатов".

Источник: Радио Маяк


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
13.01.2017 12:28

Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» заключили кредитное соглашение

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» заключили Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок в размере 2 млрд рублей сроком на 3 года. Целью данного соглашения является финансирование деятельности заемщика и компаний, входящих в «Группу ЛСР».
ПАО «Сбербанк России»
13.01.2017 10:37

Ипотечный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 200 млрд рублей

По итогам 2016 года ипотечный кредитный портфель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк преодолел отметку в 200 млрд рублей
ПАО «Сбербанк России»
11.01.2017 12:33

Северо-Западный банк Сбербанка в прошлом году выдал более 58,7 млрд рублей на потребительские кредиты

По итогам 2016 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал потребительских займов на сумму более 58,7 млрд рублей, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Средняя сумма потребительского кредита по сравнению с 2015 годом увеличилась на 11% и составила 214 тысяч рублей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
США впервые выпустят монету с афроамериканкой
Прибыль Северо-Западного Сбербанка выросла на 14%
Мексиканский песо рухнул после выступления Трампа
Запасы наличной валюты у российских банков упали до 4-летнего минимума
Рубль назвали самой привлекательной валютой в мире
В России менеджеры-мужчины получают зарплату в полтора раза больше, чем женщины
В праздничные дни банки будут работать по специальным графикам
Курс доллара опустился до 60,39 рубля
Россиянам разрешили платить налоги не только за себя
Монголия просто так попросила у России 100 миллиардов рублей
ЦБ хочет загрузить вкладчиков в интернет
Интерес к рублю скатился на дно
Эксперт: «Цифровые сервисы позволяют колоссально экономить время»
Эксперт: Электронные сервисы безопасны при соблюдении правил
Эксперт: почему люди отказываются от наличных и выбирают электронные сервисы
Эксперт: что полезно знать о банках и их продуктах
От ставки Центробанка лучше не станет
У сетей нет аппетита на Apple Pay
Что осталось от банков Петербурга
Откуда в банках оптимизм
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Грифоны отправляются на реставрацию

На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку

В петербургском метро поезд ехал с открытыми дверями

На месте падения "Боинга" под Бишкеком обнаружены тела 31 человека и 9 фрагментов тел

Вячеслав ЕвдокимовФК "Зенит"

Футбольный «Зенит» сыграл на сборах в Дубае в регби

"Девятку" разорвало пополам в ДТП на Пушкинском шоссе

Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
13.01.2017 12:28
Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» заключили Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок в размере 2 млрд рублей сроком на 3 года. Целью данного соглашения является финансирование деятельности заемщика и компаний, входящих в «Группу ЛСР».
ПАО «Сбербанк России»
13.01.2017 10:37
Ипотечный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 200 млрд рублей
По итогам 2016 года ипотечный кредитный портфель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк преодолел отметку в 200 млрд рублей
ПАО «Сбербанк России»
11.01.2017 12:33
Северо-Западный банк Сбербанка в прошлом году выдал более 58,7 млрд рублей на потребительские кредиты
По итогам 2016 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал потребительских займов на сумму более 58,7 млрд рублей, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Средняя сумма потребительского кредита по сравнению с 2015 годом увеличилась на 11% и составила 214 тысяч рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.01.2017 15:58
Банк «Санкт-Петербург» выдал гарантию Октябрьскому электровагоноремонтному заводу
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» подписали соглашение, в рамках которого предприятию была предоставлена банковская гарантия на 799 млн рублей.
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
ТРК «Европолис»
30.12.2016 14:24
Новый офис Сбербанка открылся в ТРК «Европолис»
Новый офис Сбербанка открылся сегодня в Санкт-Петербурге в ТРК «Европолис» (Полюстровский проспект, 84А). Ожидается, что ежедневно здесь будут обслуживаться от 400 до 600 клиентов
ПАО «Сбербанк России»
30.12.2016 13:30
Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154. Получателем средств является Благотворительный фонд «Православие и Мир», который выступил с соответствующей инициативой.
ПАО «Сбербанк России»
27.12.2016 11:55
На ЗСД количество операций Сбербанка «Автоплатеж» выросло в 2 раза
После открытия центрального участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Северо-Западном банке Сбербанка стала пользоваться большой популярностью услуга «Автоплатеж» для пополнения лицевого счета транспондера
ПАО «Сбербанк России»
26.12.2016 13:58
Сбербанк продолжает акцию «Оплатите две квитанции за свет или ЖКХ и выиграйте приз!»
Северо-Западный банк Сбербанка и ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» в период с 1 ноября по 31 января проводят акцию «Оплатите две квитанции за свет или ЖКХ и выиграйте приз!»
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55
В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год
«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.