В центре Осло запретят передвижение на дизельных автомобилях

Власти Осло объявили, что с 17 января вступит в силу запрет на передвижение дизельных автомобилей в центре города с 06:00 до 22:00 часов, сообщает Financial Times.

Эта мера направлена на борьбу с загрязнением воздуха. Такой подход к борьбе с низким качеством воздуха ранее рассматривался в Париже, Мадриде, Афинах и Мехико, где предлагают полностью запретить использование автомобилей на дизельном топливе к 2025 году.

Власти Норвегии поменяли свою политику — раньше они призывали использовать дизельное топливо как альтернативу бензину, так как при сгорании его в атмосферу выбрасывалось гораздо меньше углекислого газа.