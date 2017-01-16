Президент Молдавии летит в Москву
16–18 января по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Москву с визитом посетит президент Республики Молдова Игорь Додон, сообщает пресс-служба Кремля.
17 января состоятся переговоры глав государств. Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание предполагается уделить актуальным региональным проблемам, в первую очередь – приднестровскому урегулированию.