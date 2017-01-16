В Пулково задержан подозреваемый в убийстве мужа родной сестры

Уголовный розыск Курортного района не дал улететь мужчине из Петербурга в Узбекистан. Его обвиняют в убийстве своего соотечественника. По мнению Следственного комитета, четыре года задержанный издевался над жертвой, а 14 января все же убил родственника.

По информации «Фонтанки», вечером 15 января этого года оперативники уголовного розыска Курортного района задержали в аэропорту Пулково 30-летнего гражданина Узбекистана Умбарова. По данным «Фонтанки», его розыск начался после того, как к ночи 14 января в поселке Репино был обнаружен труп 42-летнего гражданина Узбекистана со множественными ранами на лице.

Как стало известно нашему изданию, уже через несколько часов полицейские подозревали в убийстве брата супруги убитого, того Умбарова, которого они и остановили в Пулково. Также в материалах уголовного дела, возбужденного в Следственном комитете Курортного района, есть информация о том, что убитый четыре года вымогал у ныне задержанного деньги и постоянно избивал его.