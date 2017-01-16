Минобороны попросило прощения у родственников погибших в катастрофе Ту-154

Статс-секретарь — замминистра обороны РФ Николай Панков от лица военного ведомства попросил прощения у родственников погибших в катастрофе Ту-154 в Черном море и пообещал им поддержку и внимание.

«Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег… Вечная память погибшим», — сказал Панков на церемонии прощания, которая проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище.

По его словам, Минобороны «делает и будет делать все, чтобы быть вместе с вами, чтобы окружить вас вниманием и заботой».

Соболезнования родственникам погибших выразили также министр транспорта Максим Соколов и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который провел обряд отпевания.

Трагедия произошла 25 декабря 2016 года: Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ (с ними тоже прощаются 16 января) и телеканала «Звезда», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза (ее также хоронят сегодня).

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.