В петербургском метро поезд ехал с открытыми дверями

Хулиганы держали открытыми двери вагона поезда в петербургском метро. Полный пассажиров состав продолжал движение.

В сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте" появилась видеозапись инцидента на станции метро "Лесная", который, по словам очевидцев, произошел около половины одиннадцатого вечера 15 января. На видео два молодых человека удерживают открытыми двери вагона, при этом состав с пассажирами продолжает движение. Пока не понятно, почему машинист никак не отреагировал на происходящее.

"Фонтанка" запросила комментарий в пресс-службе метрополитена.