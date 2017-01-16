В «Останкино» прощаются с погибшими при крушении Ту-154 журналистами Первого канала и НТВ

Гражданская панихида по погибшим при крушении самолета Ту-154 Министерства обороны РФ журналистам Первого канала и телеканала НТВ началась в телецентре «Останкино».

Коллеги журналистов приходят проститься с погибшими в авиакатастрофе сотрудниками телеканалов, люди приносят цветы.

Похороны нескольких журналистов пройдут позже в этот же день, а журналиста Первого канала Дмитрия Рункова похоронят с воинскими почестями 17 января на его родине в Архангельске.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза (ее также похоронят сегодня), двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных компаний.

Среди погибших — журналисты Первого канала корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. От телеканала «Звезда» в Сирию летели корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский. От телеканала НТВ – корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов.

Похороны журналистов телеканала «Звезда» прошли 14 января.