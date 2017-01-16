Новый светофор на Выборгском шоссе подарил водителям пробку
Организованный для безопасности пешеходов светофор на Выборгском шоссе в Петербурге, неподалеку от Приозерского, стал причиной локального транспортного коллапса утром 16 января.
На светофоре сделали кнопку, позволяющую в любой момент держать «красный» для машин. Из-за этого возникают настоящие антирекорды: так, сегодня утром проезд участка длиной меньше трех километров занимал без трех минут час.
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