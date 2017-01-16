Еще
11:02 16.01.2017
Пришлите свою новость!
10:57
На финской границе задержали россиянина и белоруса с ворованной одеждой
10:49
В петербургском метро поезд ехал с открытыми дверями
10:43
В «Останкино» прощаются с погибшими при крушении Ту-154 журналистами Первого канала и НТВ
10:37
Новый светофор на Выборгском шоссе подарил водителям пробку
10:31
На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку
10:23
На Вавиловых прорвало трубу с холодной водой
10:19
Петербургский курьер оставил подарок угонщикам, а те не растерялись
10:13
Разлив воды возле «Гранд Макет Россия» в Петербурге локализован
10:09
Бизнесмен устроил стрельбу из пневматики в саду "Нева"
10:03
Неслышащих актеров приглашают на кастинг в новый мюзикл
09:57
На месте падения "Боинга" под Бишкеком обнаружены тела 31 человека и 9 фрагментов тел
09:49
На проспекте Энгельса разбился насмерть мужчина
09:41
Финскую визу можно сделать до конца января
09:33
Петербуржец связал ремнями жену и уехал странствовать
09:25
В Москве прощаются с Доктором Лизой
09:21
Юго-запад встал в пробке на 7 километров
09:17
В Ломоносове пенсионер подбил полицейскую машину
09:09
Школьницу в коме доставили в больницу Гатчины
09:01
В Колпино мужчина выпал с балкона и погиб
08:53
Из хостела на Старо-Петергофском госпитализировали подростка с отравлением
08:45
32 дома разрушены на месте падения "Боинга" под Бишкеком
08:37
В Сестрорецке у пенсионерки отобрали 138 тысяч на остановке
08:29
В Дудергофе ребенок попал в больницу после катания на санках
08:21
После ДТП на Славы «Ситроен» добивали ногой
08:13
В Киргизии "Боинг" рухнул на дачный поселок: 30 погибших
08:05
На Лиговском ночью горел обувной магазин
01:24
В Михайловском поздравят Ивана Васильева с 10-летием карьеры
15/01
СМИ: Ломбертс может остаться в «Зените» до конца сезона
15/01
«Зенит» заплатил за Молло 500 тысяч евро
15/01
Двое детей и женщина в больнице после массовой аварии на КАД
15/01
Водолазы обследовали судно "Монни". Экипаж не обнаружен
15/01
Назарбаев призвал бизнесменов ОАЭ принять участие в приватизации в Казахстане
15/01
Главный раввин РФ поздравил верующих со Всемирным днем религий
15/01
Песков рассказал о ежедневных хакерских атаках на kremlin.ru
15/01
СКА рассказал о новом рекорде по количеству голов
15/01
В Краснодарском крае найдены тела двоих пропавших на реке подростков
15/01
«Европолис» эвакуируют из-за сумки
15/01
Глава ЦРУ призвал Трампа воздерживаться от оправдания России
15/01
Два десятка рыбаков спасли в Финском заливе
15/01
СКА разгромил «Сибирь» - 6:2
15/01
Российские лыжницы победили в командном спринте на этапе Кубка мира
15/01
Одноклассники рассказали о сатанизме зарубившего семью топором подростка
15/01
Футбольный «Зенит» сыграл на сборах в Дубае в регби
15/01
В Вильнюсе забросали яйцами российское торговое представительство
15/01
На реке в Краснодарском крае пропали несколько детей
15/01
На Петербург надвигаются морозы
15/01
В Испании нашли предназначавшееся боевикам оружие, способное сбить самолет
15/01
Возле «Гранд Макет Россия» в Петербурге ключом бьет вода
15/01
Старейший передвижной цирк США закроется из-за зоозащитников
15/01
Маркин обещал, что в новой книге плагиата не будет
15/01
Патрушев рассказал о сотрудничестве транснациональных компаний с ИГИЛ
15/01
В США зафиксирована первая смерть от устойчивой к 26 антибиотикам бактерии
15/01
Закрывается навигация по Сайменскому каналу
15/01
Калининградские власти предложили Литве кирпич для забора на границе
15/01
Английские журналисты рассказали, почему нужно ехать в Россию
15/01
Патрушев рассказал об участившихся атаках на российские информсистемы
15/01
На Светлановском внедорожник наехал на ребенка
15/01
День снега на Сахалине перенесли из-за сильного снегопада
15/01
В Сирии уничтожен полевой командир
15/01
Создатели «Шерлока» обратились к пользователям Рунета
15/01
Финская аутлет-деревня у границы с Россией откроется в 2018 году
15/01
Полиция Москвы задержала устроившего стрельбу из Калашникова мужчину
15/01
Бывший пресс-секретарь СК Владимир Маркин объявил о выходе новой книги
15/01
На Ленинском столкнулись автобус и троллейбус, есть пострадавшие
15/01
Выстрелом из Макарова прапорщик спас патрульную машину от разграбления
15/01
Летевший из Омана самолет Eurowings сел в Кувейте из-за сообщений о бомбе
15/01
Немецкие СМИ опубликовали новые данные из доклада по делу рождественского теракта в Берлине
15/01
В Тамбовской области подростка заподозрили в убийстве членов семьи
15/01
В поселке Морозова петербуржца спасают от белой горячки, а в Селиваново - от самострела
15/01
Аферист века Мэдофф монополизировал торговлю горячим шоколадом в тюрьме
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
16.01.2017 10:37

Новый светофор на Выборгском шоссе подарил водителям пробку

Организованный для безопасности пешеходов светофор на Выборгском шоссе в Петербурге, неподалеку от Приозерского, стал причиной локального транспортного коллапса утром 16 января.

На светофоре сделали кнопку, позволяющую в любой момент держать «красный» для машин. Из-за этого возникают настоящие антирекорды: так, сегодня утром проезд участка длиной меньше трех километров занимал без трех минут час.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54

Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40

БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор

«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00

АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой

Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Новый светофор на Выборгском шоссе подарил водителям пробку
Петербургский курьер оставил подарок угонщикам, а те не растерялись
Юго-запад встал в пробке на 7 километров
После ДТП на Славы «Ситроен» добивали ногой
На Гатчинском шоссе "мертвая" пробка из-за военизированного представления
Паркомат в Шереметьево запросил с автомобилиста три с лишним миллиона рублей
За две «пьяные» поездки за рулем петербурженка заплатит 200 тысяч
КАМАЗ, застрявший под мостом на Обводном, не повлиял на движение поездов
На Крестовском у бизнесмена угнали «Мерседес» за 5 миллионов
В Петербурге сотрудник мойки взял чужой BMW и не вернул, разбив в ДТП
«ЭРА-ГЛОНАСС» испортит дилерам план продаж
Азбука водителей Петербурга
Цены на машины нажмут на газ
Угон именем «Газпрома»
Нет у вас методов против стритрейсеров за Биржей
Водитель Петербурга не будет жить по-новому
Союз для борьбы за реальный километраж
На Porsche против кризиса
ГИБДД определяется с «опасным вождением»
Машины дорожают вопреки падению доллара
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку

На месте падения "Боинга" под Бишкеком обнаружены тела 31 человека и 9 фрагментов тел

Вячеслав ЕвдокимовФК "Зенит"

Футбольный «Зенит» сыграл на сборах в Дубае в регби

"Девятку" разорвало пополам в ДТП на Пушкинском шоссе

Сергей Николаев

Полиция Петербурга пресекла велопробег Дедов Морозов и Снегурочек

Итоги недели с Андреем Константиновым

Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40
БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор
«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00
АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой
Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
www.piterlada.ru
27.06.2016 09:00
Питер-Лада победила в профессиональном рейтинге Дилер Года
АВТОСТАТ, Automarketolog.ru при поддержке Avito.ru подвело итоги работы дилеров по всей России по итогам работы в 2015 году. В массовом сегменте в Петербурге всех обошел бренд LADA, который представляет АО «Питер-Лада», базовый центр концерна на Северо-Западе.
Футбол в Янила Кантри
08.06.2016 16:43
Футбол, тест-драйв и шашлык: ярмарка в Янила Кантри стала центром местной жизни
На традиционной фермерской ярмарке, которую 5 июня провел в голландском квартале Янила Кантри Ленстройтрест, гости участвовали в тест-драйве автомобилей KIA и LADA, играли в футбол и угощались «янинским» шашлыком, приготовленным по особой рецептуре
garant.spb.ru
25.04.2016 15:32
Оформление электронных ПТС самоходных машин
Удостоверяющий центр ООО «Электронный экспресс» (УЦ ГАРАНТ), крупнейший УЦ РФ, входящий в состав компании «Гарант», предлагает выгодные условия приобретения электронно-цифровой подписи для организации работ по оформлению электронных ПТС
17.04.2016 14:28
«Касторама» и «Максидом» отдают предпочтение «ГрузовичкоФ»
Представители перевозчика объявили о начале работы в пермской «Кастораме» с 27 апреля и открытии доставки из «Максидома» с середины месяца.
Аркан
05.10.2015 10:32
Аркан предотвратил угон «2 в 1»
Ночью 01 октября на улице Ушинского, злоумышленники попытались угнать сразу два автомобиля
АРКАН
17.09.2015 11:03
Бархатный сезон для угонщиков
Угонщики не берут отпусков ни летом, ни осенью, работая без обеда и выходных. Так, 9 сентября около 16 часов по полудню на Удельном проспекте произошел дерзкий угон автомобиля ToyotaLandCruiser 200 практически сразу после того, как собственник отошел от своего «железного коня».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.