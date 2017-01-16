Как не причинить добро

Для многих история приемной семьи – это история про то, как родители добивались, чтобы им отдали ребенка, как «снимали диагнозы», как сражались с опекой. Это как в сказке про Золушку или Спящую красавицу – после всех приключений и сказочного хеппи-энда мы не знаем, как сложилась жизнь дальше. А дальше бывает всякое.

Дальше бывает всякое. Сложностей немало, но далеко не всегда приемная семья готова открыто просить помощи, например, в той же опеке – вдруг ребенка просто отберут. И далеко не всегда у приемной семьи хватает и знаний, полученных в «Школе приемных родителей», и собственного ресурса, чтобы понять, как строить отношения с ребенком. Сопровождение и помощь нужны всегда.

Общественная организация «Родительский центр «Подсолнух» ведет программу поддержки для приемных семей. Двадцать семей с детьми от одиннадцати до шестнадцати лет – приемные, опекаемые, усыновленные дети – приходят на тренинги в «Подсолнух». Тренинги для родителей – «Лаборатория поведения», для детей – «Лаборатория чувств» и совместные – «Территория радости».

Вообще это очень трудно объяснить человеку со стороны или вот так – на ограниченном пространстве листа – зачем приезжать и разговаривать, о чем? Что меняется от этого? Или нет – сначала о том, почему, если у родителей и дом – полная чаша, и ребенка они с радостью взяли, но что-то идет не так. Да, все знают и про кризисы в приемных семьях, и про то, что ребенок, лишенный семьи, живший в детском доме, а до этого травмированный в собственной семье и эту семью потерявший, но вряд ли забывший, тоже в непростой ситуации – среди новых людей, в новых обстоятельствах.

«Ему холодно, а он не просит лишние штаны, – непонимающе говорит приемная мама, – Почему он не просит?». Елена Сухорукова, директор «Подсолнуха», говорит, что мы так мало знаем, как работает депривация, нам кажется, что вот мы возьмем сироту, укроем пледиком, скажем, что любим, почитаем книжку и чаю нальем, и ему полегчает. Но сколько ему надо тепла отдавать и будет ли готов ребенок или подросток принять от нас это тепло именно в такой форме? Как помочь научиться понимать друг друга приемным родителям и детям? Эти тренинги «Подсолнуха» – именно об этом.

Вот что написала Ольга, приемная мама 12-летней Саши:

«Год назад мы со своей приемной дочерью Сашей начали посещать тренинги, которые проводили психологи центра «Подсолнух». Мы с радостью откликнулись на предложение поучаствовать в тренингах, потому что мы с ребенком очень сильно нуждались в помощи профессиональных психологов. Каждый день у нас возникали ситуации, в которых совсем непонятно было, как себя вести, и как из них выходить с наименьшими потерями для нас обеих. Вопросов, на которые я не могла найти ответов, было огромное количество. И мой опыт воспитания двоих сыновей оказался в данной ситуации практически бесполезен. И вот начались тренинги... И начал потихоньку раскручиваться тот огромный клубок проблем, который у нас с Сашей был. Мне никто не давал готовых ответов на мои бесконечные вопросы, но каким-то волшебным образом эти ответы находились в моей собственной голове, которая вдруг начала интенсивно работать... Начали проясняться не только мысли, но и собственные чувства, эмоции по отношению к себе, Саше, да и окружающему миру. Всегда уезжали с тренингов усталые, но в хорошем настроении и с новыми открытиями.

Впервые, пожалуй, мне было комфортно общаться с психологами, в которых я увидела профессионалов, умных, чутких, думающих, кроме того, самих, имеющих опыт приемных родителей. Бесценную помощь получила и моя Саша. Она просто стала чуть – чуть мягче, чуть – чуть увереннее в себе, чуть – чуть более открытой и более чуткой... Но все эти «чуть – чуть» дорогого стоят».

Очень важно, что дети и подростки помнят о своих кровных родителях. И не хотят забывать, но нередко боятся говорить о них. Вроде как новые родители и начинать надо жизнь «с чистого листа», а в той, прошлой жизни, были мама с папой, от которых ребенка отобрали. Но он помнит их и это – часть его жизни.

Когда на подростковом тренинге шел разговор о ближайшем окружении, один мальчик сказал: «А можно я про умершую маму вспомню?»

«Многие приемные родители считают, что если создать ребенку замечательные условия, то он забудет свою историю, ту свою семью, но чем больше приемная семья отодвигает в тень воспоминания о кровной, тем сильнее ребенок стремиться их удержать», – говорит Елена Сухорукова.

Елена говорит и о том, что сам ребенок далеко не всегда готов к жизни в приемной семье, он тоже испытывает стресс и нуждается в поддержке и сопровождении. Программа тренингов «Подсолнуха» продолжается.

Галина Артеменко, "Фонтанка.ру"