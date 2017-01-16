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ЖКХ
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16.01.2017 10:13

Разлив воды возле «Гранд Макет Россия» в Петербурге локализован

Специалисты Водоканала локализовали дефект у музея «Гранд Макет Россия» в Московском районе Петербурга, где в воскресенье, 15 января, из-под земли забил фонтан холодной воды .

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе предприятия, ремонтная бригада устранила течь из трубопровода ХВС и локализовала разлив воды на Цветочной улице в полночь понедельника, 16 января.

Работы на участке велись с 17.10 15 января. Водоснабжение в районе не отключали.

 

 


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