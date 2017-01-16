Бизнесмен устроил стрельбу из пневматики в саду "Нева"

Петербуржец лишился пневматической винтовки в минувшее воскресенье. Мужчина развлекался стрельбой по банкам, но промахнулся с выбором места для забавы.

Как стало известно «Фонтанке», 15 января около трех часов дня у дома 1 по Орловской улице был задержан бизнесмен, который стрелял по банкам из пневматической винтовки в саду «Нева». Стрелка доставили в отдел полиции, где винтовку забрали, а взамен выдали административный протокол по 20.13 Ч. 2 КоАП (стрельба из оружия в не отведенных для этого местах).

Вечером того же дня мужчину отпустили.