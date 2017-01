На месте падения "Боинга" под Бишкеком обнаружены тела 31 человека и 9 фрагментов тел

При крушении грузового самолета Boeing 747-400 под Бишкеком установлена гибель 31 человека и найдены фрагменты девяти тел, сообщила 16 января пресс-служба президента Киргизии со ссылкой на данные министра чрезвычайных ситуаций республики.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Манас» столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива «Авиатор» в окрестностях аэропорта. При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди. Самолет выполнял полет по маршруту Гонконг – Бишкек – Стамбул, в составе экипажа было пять человек, по предварительным данным, все они погибли. По данным МЧС, погибли 37 человек.

