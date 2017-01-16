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16.01.2017 09:57

На месте падения "Боинга" под Бишкеком обнаружены тела 31 человека и 9 фрагментов тел

На месте падения "Боинга" под Бишкеком обнаружены тела 31 человека и 9 фрагментов тел

При крушении грузового самолета Boeing 747-400 под Бишкеком установлена гибель 31 человека и найдены фрагменты девяти тел, сообщила 16 января пресс-служба президента Киргизии со ссылкой на данные министра чрезвычайных ситуаций республики.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Манас» столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива «Авиатор» в окрестностях аэропорта. При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди. Самолет выполнял полет по маршруту Гонконг – Бишкек – Стамбул, в составе экипажа было пять человек, по предварительным данным, все они погибли. По данным МЧС, погибли 37 человек.

«Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 16 января, принял министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова. В ходе встречи глава чрезвычайного ведомства доложил президенту, что, по предварительным данным, в результате крушения грузового самолета «Боинг-747» в районе аэропорта «Манас» установлена гибель, по меньшей мере, 31 человека и обнаружены девять фрагментов человеческих тел», — сообщила пресс-служба.

Глава МЧС доложил президенту о мерах, принимаемых спасателями совместно с представителями других компетентных государственных органов, по ликвидации последствий крушения воздушного судна.

«Президент Атамбаев поручил МЧС оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы и активизировать работу спасателей в районе крушения самолета для ликвидации последствий трагедии», — сообщили в пресс-службе.

 

 

Источник: РИА Новости


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