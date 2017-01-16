Петербуржец связал ремнями жену и уехал странствовать

Петербуржец поссорился с гражданской женой, обездвижил женщину и, отобрав ключи от машины, убыл на поиски приключений. Семейная ссора произошла в минувшие выходные в Петроградском районе.

Как стало известно «Фонтанке», 15 января в полицию с заявлением на своего сожителя обратилась жительница одного из домов по Введенской улице. По предварительной информации, накануне у женщины с ее гражданским мужем произошла бурная ссора, по итогам которой потерпевшая оказалась связанной ремнями в квартире. Муж отобрал у нее ключи от автомобиля BMW X1 и уехал на нем с 12-летним сыном в неизвестном направлении.

Проводится проверка.