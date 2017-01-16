В Ломоносове пенсионер подбил полицейскую машину

Пожилой водитель попал в аварию с участием автомобиля полиции в Петродворцовом районе Петербурга в воскресенье. Мужчина задел служебную машину, которая от удара вылетела на встречную полосу и там столкнулась с другим авто.

В Ломоносове, на перекрестке Дворцового проспекта и Манежной улицы, 15 января в 10.30 произошла авария с участием служебного автомобиля полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, 65-летний пенсионер за рулем «Шкоды Октавия» задел полицейский «Форд Фокус», который двигался в попутном направлении. Машина полиции после этого столкнулась с «Маздой-3» на полосе встречного движения. Пострадавших нет, «Форд» получил незначительные повреждения.

Обстоятельства ДТП уточняются.