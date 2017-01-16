Неслышащих актеров приглашают на кастинг в новый мюзикл

В Санкт-Петербурге пройдет первый тур кастинга неслышащих артистов для мюзикла «Письма к Богу. Оскар и Розовая дама», где будет использовано жестовое пение на русском языке. Кастинг состоится 31 января.

Наряду с неслышащими артистами в спектакле будут заняты признанные звезды музыкальной сцены: Анастасия Макеева, Вера Свешникова и Антон Авдеев.

В основу нового мюзикла «Письма к Богу. Оскар и Розовая дама» легла одноименная повесть Эрика-Эммануэля Шмитта, которая уже несколько раз ставилась на различных театральных площадках мира. Петербург – не исключение, а роль Розовой дамы десять лет назад блистательно воплотила Алиса Фрейндлих.

Сюжет повести повествует о больном мальчике, которому осталось жить 12 дней, – он знакомится с Розовой дамой, которая предлагает ему превратить эти 12 дней в 120 лет, а он будет записывать свои впечатления в виде писем и посылать их Богу.

Примечательно, что за создание мюзикла берется одна из самых успешных компаний Петербурга – MakersLab, которая уже подарила зрителям такие проекты, как «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина», «Чудо-Юдо». На сей раз продюсер Ирина Афанасьева решилась на смелый эксперимент – пригласить к участию в постановке неслышащих исполнителей.

«Для нас это возможность донести до зрителя мысль о том, как крепко и тесно связаны друг с другом два мира: мир слышащих людей и мир глухих. Показать со сцены, как переживания одного человека способны затронуть сердце каждого. Уверен, что мюзикл "Оскар" не оставит равнодушным никого», – говорит актер Илья Мельников.

Премьера мюзикла состоится 14 октября 2017 года на сцене БКЗ «Октябрьский». Первый кастинг артистов с участием неслышащих исполнителей состоится 31 января на третьем этаже пространства «Библиотека» (Невский пр., 20). В экспертной комиссии кастинга примут участие продюсер Ирина Афанасьева, автор либретто Мария Ошмянская, композитор Антон Танонов, хореограф Дмитрий Пимонов, режиссер Софья Стрейзанд и Иван Стависский, исполнительный продюсер Елизавета Романова.

Участие в кастинге – открытое для всех, неслышащих и слышащих, достаточно подать заявку организаторам по адресу: casting.skazka@gmail.com.