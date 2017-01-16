Из хостела на Старо-Петергофском госпитализировали подростка с отравлением

Юноша госпитализирован с тяжелым отравлением в Петербурге 15 января. Молодого человека обнаружили в хостеле в Адмиралтейском районе.

Как стало известно «Фонтанке», 17-летнего юношу с острым отравлением алкоголем и медикаментами госпитализировали в воскресенье вечером из хостела в одном из домов по Старо-Петергофскому проспекту. Подросток находится в больнице имени Филатова в тяжелом состоянии.

В обстоятельствах инцидента разбирается полиция.