32 дома разрушены на месте падения "Боинга" под Бишкеком

Тридцать два дома разрушены на месте крушения грузового Boeing 747-400 под Бишкеком, сообщил пресс-секретарь премьер-министра республики Чынгыз Эсенгул Уулу.

Грузовой Boeing 747 турецких авиалиний упал под Бишкеком утром 16 января, самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта. В настоящий момент известно о приблизительно 30 погибших местных жителях, в числе которых шестеро детей, и четырех членах экипажа. Восемь человек госпитализированы с места ЧП в тяжелом состоянии.

«В настоящий момент я нахожусь на месте происшествия. Есть информация о том, что в результате крушения разрушены 32 дома», — сказал он.

По данным пресс-секретаря, министр чрезвычайных ситуаций республики находится с докладом о ситуации с крушением самолета у президента республики Алмазбека Атамбаева.