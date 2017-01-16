В Сестрорецке у пенсионерки отобрали 138 тысяч на остановке

Пенсионерка лишилась крупной суммы денег в Курортном районе Петербурга в минувшее воскресенье. Злоумышленник напал на пожилую женщину на автобусной остановке.

Как стало известно «Фонтанке», 68-летняя петербурженка стала жертвой грабителя, который утром 15 января напал на нее на автобусной остановке на 38 километре Приморского шоссе (у санатория «Дюны» в Сестрорецке). Злоумышленник распылил в лицо жертве некую жидкость из баллончика и вырвал сумку. По предварительной информации, в ней находился жилищный сертификат номиналом более 780 тысяч рублей, 138 тысяч рублей наличными, а также ювелирные изделия.

Возбуждено уголовное дело.