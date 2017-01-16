В Киргизии "Боинг" рухнул на дачный поселок: 30 погибших

Грузовой Boeing 747-400 разбился в полутора километра от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Манас» столицы Киргизии. ЧП произошло утром 16 января. Борт рухнул на дачный поселок. В настоящий момент известно о приблизительно 30 погибших местных жителях, в числе которых шестеро детей, и четырех членах экипажа. Восемь человек госпитализированы с места ЧП в тяжелом состоянии.

Turkish cargo Boeing 747 crashes in Kyrgyzstan: Plane attempting to land at… https://t.co/tcuZixTIcq #news — SAVE THE EARTH (@theglobalworld) 16 января 2017 г.

«Грузовой самолет Boeing 747-400 разбился при заходе на посадку в 1,5-2 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта «Манас». Самолет принадлежал компании Turkish Airlines (Турецкие авиалинии). Маршрут полета Гонконг-Бишкек-Стамбул. Экипаж самолета Boeing 747-400 был в составе 4+1», — сообщила пресс-служба министерства транспорта Киргизии.

На месте трагедии развернут оперативный штаб.