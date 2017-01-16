Непобедимый хозяин скотовозок

Никто не может одолеть гнездо нелегальных маршруток "Кудрово-Дыбенко" на улице Бабушкина в Петербурге. ГИБДД бессильна, полиция рядом, но в отпуске, а в двух правительствах расслабились после праздников.

Охота на нелегальные маршрутки в Кудрово, которые в народе прозвали скотовозками за скамьи вместо сидений, началась в конце ноября минувшего года. Возглавил поход транспортный блок правительства Ленобласти. Тогда дошло до угроз легальным перевозчикам. Были задержаны и депортированы водители из Средней Азии. Автобусы изымали из оборота. Венцом стала погоня за маршруткой в Кудрово, полной людей. История зазвенела, и за нелегалов взялись всерьез также власти Петербурга. На маршрут вышли дополнительные автобусы легального перевозчика, таким образом по карману хозяев скотовозок был нанесен ощутимый удар.

А 29 декабря было обнаружено их гнездо на парковке справа от гипермаркета "Карусель" на проспекте Большевиков. Замглавы Невского района Оверчук 11 января выехал на место и не увидел ничего. А потом 47news приехал и сфотографировал десятки развалюх-микроавтобусов. За это корреспонденту досталось от владельца рыжей собачонки Емзари, овчарки кавказской породы и даже представителя легального перевозчика. Только участковый ничего не сказал прессе – потому что он был в отпуске.

О том, почему возродились нелегальные маршруты "Кудрово-метро Дыбенко", зачем гипермаркету "Карусель" на ладан дышащие "Газели" и причем здесь война в Абхазии, читайте в материале 47news.