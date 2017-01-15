СМИ: Ломбертс может остаться в «Зените» до конца сезона

Защитник футбольного «Зенита» Николас Ломбертс, скорее всего, останется в клубе до конца текущего сезона. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает Voetbalkrant, уточняя, что в услугах 31-летнего бельгийского спортсмена заинтересованы многие команды, но не готовы платить три миллиона евро, которую «Зенит» требует в качестве отступных.

Ранее сообщалось, что сам Ломбертс хотел бы вернуться в свой родной клуб «Гент», бельгийская команда готова заплатить за него не более 1,5 миллионов евро, что категорически не устраивает «Зенит». Также им интересовались «Андерлехт», «Брюгге» и «Бешикташ», однако все переговоры закончились неудачей из-за жесткой позиции руководства сине-бело-голубых.

Ломбертс играет за «Зенит» с 2007 года. За это время он сыграл 285 встреч, забил 11 голов и 6 передач и стал четырехкратным чемпионом России. В нынешнем сезоне он сыграл всего в пяти встречах.