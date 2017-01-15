«Зенит» заплатил за Молло 500 тысяч евро

Футбольный клуб «Зенит» заплатил «Крыльям Советов» за трансфер полузащитника Йоана Молло 500 тысяч евро. Об этом в воскресенье, 15 января, заявил Ролан Ромейер, президент футбольного клуба «Сент-Этьен», в котором играл Молло до перехода в самарскую команду.

«От продажи Молло в «Зенит» мы должны получить 50%. Говорилось, что сумма трансфера составит 3 или 3,2 миллиона евро. Это не соответствует действительности. На самом деле — 500 тысяч. Мы получим 250 тысяч», — цитирует президента французского клуба But Football Club.

Напомним, 27-летний Молло перешел в «Зенит» 10 января. Срок контракта составил 3,5 года. По словам председателя совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрия Шляхтина, Молло будет зарабатывать в «Зените» 1,5 миллиона евро в год. В этом сезоне он отыграл за «Крылья» 12 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал голевые передачи. В 2015 году французский футболист отдал три голевых паса в матче с «Зенитом», внеся тем самым весомый вклад в сенсационную победу самарской команды (3:1).