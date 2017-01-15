СКА рассказал о новом рекорде по количеству голов

Петербургский СКА обновил клубный рекорд по количеству голов в регулярном чемпионате КХЛ. В этом ему помогла воскресная победа над новосибирскими хоккеистами.

Как уточняет 15 января официальный твиттер армейской команды, прежний рекорд составлял 210 шайб за сезон. После сегодняшней победы над «Сибирью» (6:2) на армейцев – 214 голов. Добавим, что СКА предстоит сыграть еще 10 матчей в регулярном сезоне.

На текущий момент СКА продолжает лидировать в чемпионате КХЛ, имея на своем счету 118 очков. Это на четыре очка больше, чем у идущего на втором месте ЦСКА.

Следующий матч СКА проведет 19 января против финского «Йокерита».