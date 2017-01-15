Евгений Ясин: «Кудрин знает какие-то секреты»

Станут ли планы Кудрина планами Путина – «Фонтанке» объясняет экономист Евгений Ясин.

План перехода России к новой экономике представил на Гайдаровском форуме экс-министр финансов, c недавних пор глава Центра стратегических разработок, советник президента Алексей Кудрин. В прошлом должны остаться сегодняшние проблемы, как-то: технологическое отставание, низкая производительнос ть труда, недостаток инвестиций, нехватка денег на пенсии, скверное госуправление. И ещё одна старая-новая цель – удвоение ВВП. Чтобы этого достичь хотя бы к 2035 году, России надо провести судебную реформу и реструктуризацию управленческого аппарата, добиться роста экспорта в несырьевых отраслях промышленности и технического прогресса. Последнее – очень срочно, иначе, говорит Кудрин, мы отстанем от развитых стран не на много, как сегодня, а навсегда.

Сможет ли кто-то из ныне действующих политиков проверить эффективность плана Кудрина в 2035 году – «Фонтанке» объяснил экономист, экс-министр экономики России, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.

- Евгений Григорьевич, у нас полтора десятилетия прошло под знаком «удвоения ВВП». Почему Кудрин опять ставит эту цель?

– Мы находимся в понижательном тренде с 2012 года. Особенно активен он был в 2015-м: сказывались и последствия событий 2014 года, и снижение цен на нефть. В прошлом году понижение перешло в стадию стагнации. Чтобы обеспечить движение страны вперёд, нужен подъём. И я полагаю, что Алексея Леонидовича как раз и призвали, поскольку он, видимо, знает какие-то секреты роста, которых не знают другие руководители в правительстве.

- Да, но почему ВВП непременно удваивать?

– Надо объяснить народу, что подъём будет. Надо назвать цифры, которые обеспечат рост благосостояния народа, экономический подъём. Которые покажут, что мы вступим в фазу ускоренного роста. Народ проще воспринимает простые цифры, они производят впечатление.

- В том смысле, что умножить на два – это эффектно?

– Не сразу умножить, всё-таки имеется в виду какой-то период – 2035 год. Это даже больше, чем очередной второй срок пребывания Владимира Владимировича на посту президента. Если он выиграет выборы.

- Если?

– Он их выиграет. Но цель – добиться таких показателей к 2035 году.

- В качестве одного из средств для достижения этой цели Кудрин предлагает увеличение производства и экспорта несырьевых товаров. А вот этого как добиться?

– До сих пор складывалась ситуация, когда какие-то крупные предприятия не сырьевых отраслей могли получать доходы от государства, после того как с ним рассчитаются сырьевые компании. И дальше они не очень старались. Может быть, «не старались» – не совсем правильное слово… Между такими предприятиями уже возникла довольно жёсткая конкуренция, они пытались увеличить производство, запастить дополнительным оборудованием, закупленным за границей. Но в целом они стремились сохранять достигнутый уровень производства.

- Что мешает предприятиям искать место на рынке и обеспечивать рост?

– Мешает отсутствие доверия. Сегодня существует серьёзное недоверие между бизнесом и государством. Частный бизнес боится вкладывать дополнительные ресурсы в развитие предприятий.

- Вот как раз вопрос о доверии в плане Кудрина тоже есть. Он призывает срочно это доверие восстанавливать.

– Он прав. Наши бизнесмены получили основные свои ресурсы в тот период, когда росло производство, когда была дорогая нефть и так далее. Сейчас обстановка другая, вдобавок государство… Не буду говорить, что всё целиком, но, скажем, силовые структуры не способствуют восстановлению доверия.

- Кудрин предлагает проведение реформ госуправления и судебной системы. Это такая же старая тема, как призывы восстанавливать доверие бизнеса к власти. Вы верите, что по плану Кудрина реформы всё-таки начнутся?

– Я постарше Кудрина – и пораньше начал говорить о том же самом. Но по-прежнему не вижу признаков того, что это начнётся. Всё, что говорит по этому поводу Кудрин, готовится для представления президенту и правительству. Но сами действия, направленные на реформирование, заранее отложены до президентских выборов. То есть весь 2017 год и до марта 2018-го мы ждём, пока программа будет готова. Дальше она будет обсуждаться. Не предполагается, что она начнёт действовать раньше.

- Зачем тогда нужно все эти мантры про будущие реформы постоянно повторять?

– А чтобы мы привыкали к мысли о тех шагах, которые когда-то предпримет правительство. Чтобы и бизнес, и население верили: мы, наконец, вступаем на путь, который обеспечит подъём экономики. Кудрин говорит: вот когда вы сделаете то, что написано в нашей программе, ситуация изменится. Это же всё пока варианты проекта. Более серьёзный вариант должен быть предложен в мае.

- Кудрин называет и конкретные меры, например – повышение пенсионного возраста. Это тоже отдалённое событие, после марта 2018-го, или это может случиться раньше?

– Я бы такую меру давным-давно принял. У нас средний пенсионный возраст очень низкий. Дело не только в том, что мы одна из немногих крупных стран, где женщины уходят на пенсию в 55 лет, а мужчины – в шестьдесят. У нас ещё есть целые группы населения, которые начитают получать пенсию намного раньше. Это люди, работавшие в правоохранительн ых органах, в балете, ещё где-то.

- Мне кажется, балерины и полицейские раньше уходят на пенсию и в других странах.

– В других странах действует система, которая позволяет гражданам самостоятельно откладывать дополнительную пенсию к тому моменту, когда наступит пенсионный возраст. У нас значительная часть населения – мы даже не знаем, работает ли она, зарабатывает ли что-то. Таких самозанятых граждан – порядка 20 миллионов человек. При том, что всего работающих – около 75 миллионов. Этот самозанятое население ничего не перечисляет в Пенсионный фонд. Но пенсию потом будет хотеть. Поэтому и должна существовать система, чтобы граждане сами могли откладывать себе средства на старость.

- Можно откладывать, откладывать, а потом всё съест инфляция из-за каких-нибудь новых контрсанкций или упавших цен на нефть. Мы ведь, по плану Кудрина, не завтра повысим несырьевой экспорт. А откладывать на старость надо, видимо, уже начинать. Как это делать?

– Этого уж я не знаю: будут ли люди искать какие-то ценные бумаги, чтобы вложить деньги, купят ли дом… Ответственность за формирование сбережений на старость должны нести сами граждане.

- То есть государство ничего в смысле пенсий не должно?

– Оно должно построить систему, которая позволит это делать. Эта часть пенсионной реформы – самая главная. Но у Кудрина как раз её я не увидел.

- Так та часть программы, что касается просто повышения пенсионного возраста, – это тоже на период после 2018 года?

– Думаю, что да. Президенту сейчас нужны голоса, поэтому ни на какие крутые меры он не пойдёт. А это решение очень крутое.

- В плане Кудрине есть пункт, с которым нельзя ждать до 2018-го: он говорит, что если Россия немедленно не обеспечит себе технологический прогресс, то отстанет уже навсегда. Как его обеспечивать в нынешних условиях?

– Чтобы обеспечивать научно-техническ ий прогресс, а в моих терминах – создавать инновационный сектор экономики, надо вкладывать в это крупные инвестиции. Причём частные, потому что они гораздо эффективнее государственных. Для этого необходимо то, о чём мы уже говорили: доверие частного сектора к государству. Кудрин может сколько угодно говорить: немедленно вкладывайте средства в научно-техническ ий прогресс. И как вы себе это представляете?

- Никак.

– Должно быть доверие, должен быть соответствующий инвестиционный климат, должны быть обеспечены институциональны е реформы, которые обеспечат верховенство права. И чтобы законодательные решения принимались такие, которые пользуются уважением. А пока законодательные органы склонны поддерживать всё, что скажет президент. И что мы имеем? Мы имеем закон «об иностранных агентах», «пакет Яровой» и так далее. Это, вы считаете, создаёт обстановку, благоприятную для научно-техническ ого прогресса?

- Наверное, так считает президент, он же подписал эти законы?

– Если взять все вместе действия наших госорганов, силовых структур, судебных, то мы видим, что они сплочены, они точно знают, что делать, чтобы это нравилось президенту.

- Тогда какой смысл вообще во всех предложениях Кудрина?

– У меня есть ощущение, что во власти борются за принятие тех или иных решений разные группы, и мне хочется надеяться, что Кудрин, который пользуется определённым доверием у президента, получит какие-то преимущества по сравнению с другими.

- Но проверить это мы сможем только в 2035 году. Кудрин – как Ходжа Насреддин: к этому времени или ишак умрёт, или эмир.

– Просто «эмир» должен принимать решения, которые предлагает Кудрин. А дальше ситуация будет меняться, но жизнь – она всегда такая.

- А как вы считаете: будет «эмир» принимать эти решения? Программа Кудрина в принципе осуществима?

– Я не знаю. Я хотел бы, чтобы Кудрин смог добиться определённого приоритета. Но сказать, что я испытываю избыток доверия к этому, я не могу.

Беседовала Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»