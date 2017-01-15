Песков рассказал о ежедневных хакерских атаках на kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что, несмотря на сотни кибератак, след от которых ведет в США, российская сторона не спешит обвинять руководство страны в их организации, передает NBC.

«Веб-сайт президента России подвергается хакерским атакам сотни и порой тысячи раз в день. Некоторые из этих хакеров атакуют этот веб-сайт с территории США, с территории Китая, Индии, европейских стран и так далее», — заявил он.

Таким образом Песков прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что за кибератаками против США стоит Россия.

«Но это не приводит к тому, чтобы мы говорили: «мы знаем, что (президент США Барак) Обама отдал это распоряжение, что Белый дом стоит за этими атаками». Если бы мы сказали так, вы бы назвали нас сумасшедшими», — добавил он.

Ранее сенат США объявил о начале расследования «российских» кибератак.