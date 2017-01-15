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15.01.2017 22:22

Назарбаев призвал бизнесменов ОАЭ принять участие в приватизации в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал бизнес Объединенных Арабских Эмиратов принять участие в масштабной приватизации в республике. Свое обращение казахстанский лидер озвучил на встрече с представителями деловых кругов ОАЭ, которая состоялась в рамках его официального визита.

Обращаясь к бизнесменам, Назарбаев сообщил, что Казахстан проводит масштабную кампанию по приватизации крупных государственных предприятий, в рамках которой на продажу выставлено порядка семисот активов. "Это акции предприятий горно-металлургической, нефтедобывающей отраслей, энергетики, транспорта и связи, инфраструктурные объекты. Мы приветствуем участие эмиратских компаний в приватизации", – отметил он.

Также президент Казахстана пригласил компании ОАЭ принять активное участие в реализации программы индустриализации, заверив, что республика "готова оказать всестороннюю инвестиционную поддержку".

Президент Казахстана предложил компаниям ОАЭ взять в управление специальные экономические и индустриальные зоны в республике.

"Нас интересует огромный опыт ОАЭ в сфере развития индустриальных зон. Мы готовы передать такие зоны в управление эмиратским компаниям", – сказал Назарбаев.

В настоящее время в Казахстане функционируют 10 специальных экономических зон и 20 индустриальных зон.

Объем прямых инвестиций из ОАЭ в Казахстан за последние 25 лет достиг порядка $2 млрд.

"ОАЭ являются одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке, – отметил Назарбаев. – В Казахстане действуют около 200 совместных предприятий с участием эмиратского капитала. Реализуются проекты в сельском хозяйстве, металлургии и энергетике. Налажены тесные связи с государственной инвестиционной компанией "Мубадала".

Назарбаев напомнил о реализации инвестиционного проекта "Абу Даби плаза" в Астане общей стоимостью $1,6 млрд.

Президент Казахстана подчеркнул, что республика "уделяет особое внимание диверсификации экономики" и "ставит задачу войти в число 30 самых развитых государств". "Для достижения этой цели предусмотрены комплексные льготы бизнесу, создаются благоприятные условия для привлечения инвестиций", – отметил он, напомнив, что за годы независимости общий приток прямых иностранных инвестиций в экономику страны превысил $265 млрд.

В ходе встречи Назарбаев выразил уверенность в том, что сторонами "будут определены новые возможности и перспективы взаимовыгодного сотрудничества".

Источник: ТАСС


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