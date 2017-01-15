«Европолис» эвакуируют из-за сумки

В Петербурге эвакуируют крупный торгово-развлекательный комплекс. Полиция хочет в спокойной обстановке проверить забытую сумку.

Как стало известно «Фонтанке», около восьми вечера 15 января бдительный посетитель ТРК «Европолис» на Полюстровском проспекте заметил бесхозный предмет и позвонил в полицию.

Антитеррористические каноны вынудили правоохранителей объявить эвакуацию. На улицу выводят сотни человек.

ТРК работает до 22.00, возобновление шопинга под сомнением.

Похожую проблему сегодня вечером испытали посетители ТРК «Балкания Нова» в Купчино. В шесть вечера ложно сработала пожарная сигнализация. Магазины после эвакуации и отбоя тревоги продолжили работу.