Еще
21:33 15.01.2017
Новость часа
20:27
«Европолис» эвакуируют из-за сумки
Пришлите свою новость!
21:21
Песков рассказал о ежедневных хакерских атаках на kremlin.ru
20:58
СКА рассказал о новом рекорде по количеству голов
20:39
В Краснодарском крае найдены тела двоих пропавших на реке подростков
20:27
«Европолис» эвакуируют из-за сумки
20:14
Глава ЦРУ призвал Трампа воздерживаться от оправдания России
20:07
Два десятка рыбаков спасли в Финском заливе
19:56
СКА разгромил «Сибирь» 6:2
19:46
Российские лыжницы победили в командном спринте на этапе Кубка мира
19:37
Одноклассники рассказали о сатанизме зарубившего семью топором подростка
19:23
Футбольный «Зенит» сыграл на сборах в Дубае в регби
19:19
В Вильнюсе забросали яйцами российское торговое представительство
19:04
На реке в Краснодарском крае пропали несколько детей
18:59
На Петербург надвигаются морозы
18:48
В Испании нашли предназначавшееся боевикам оружие, способное сбить самолет
18:38
Возле «Гранд Макет Россия» в Петербурге ключом бьет вода
18:29
Старейший передвижной цирк США закроется из-за зоозащитников
18:18
Маркин обещал, что в новой книге плагиата не будет
18:07
Патрушев рассказал о сотрудничестве транснациональных компаний с ИГИЛ
17:57
В США зафиксирована первая смерть от устойчивой к 26 антибиотикам бактерии
17:48
Закрывается навигация по Сайменскому каналу
17:39
Калининградские власти предложили Литве кирпич для забора на границе
17:29
Английские журналисты рассказали, почему нужно ехать в Россию
17:17
Патрушев рассказал об участившихся атаках на российские информсистемы
17:05
На Светлановском внедорожник наехал на ребенка
16:59
День снега на Сахалине перенесли из-за сильного снегопада
16:40
В Сирии уничтожен полевой командир
16:24
Создатели «Шерлока» обратились к пользователям Рунета
16:16
Финская аутлет-деревня у границы с Россией откроется в 2018 году
16:07
Полиция Москвы задержала устроившего стрельбу из Калашникова мужчину
15:52
Бывший пресс-секретарь СК Владимир Маркин объявил о выходе новой книги
15:45
На Ленинском столкнулись автобус и троллейбус, есть пострадавшие
15:37
Выстрелом из Макарова прапорщик спас патрульную машину от разграбления
15:28
Летевший из Омана самолет Eurowings сел в Кувейте из-за сообщений о бомбе
15:15
Немецкие СМИ опубликовали новые данные из доклада по делу рождественского теракта в Берлине
15:06
В Тамбовской области подростка заподозрили в убийстве членов семьи
14:57
В поселке Морозова петербуржца спасают от белой горячки, а в Селиваново - от самострела
14:46
Аферист века Мэдофф монополизировал торговлю горячим шоколадом в тюрьме
14:29
Жильцов дома в Красном Селе эвакуировали из-за угрозы взрыва
14:14
На Гатчинском шоссе "мертвая" пробка из-за военизированного представления
14:05
Более 150 биатлонистов разных стран потребовали "смелых шагов" в отношении россиян
13:54
Полиция задержала петербуржца, едва не зарезавшего своего дядю
13:45
Израиль и Палестина не пришли на парижскую конференцию по урегулированию своего конфликта
13:37
Несколько заключенных обезглавлены в ходе бунта в бразильской тюрьме
13:24
В Домодедово рассказали подробности столкновения самолета с погрузчиком
13:13
В модернизированный пункт ВМФ РФ в Тартусе смогут заходить крейсеры
13:04
Боуи и Коэн посмертно номинированы на Brit Awards
12:56
В Японии запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя завершился неудачей
12:47
Трамп собрал рекордную сумму пожертвований для своей инаугурации
12:38
Шведский боксер отправил судью в нокдаун во время титульного боя
12:28
Петербургский СК проверяет смерть солиста Мариинского театра Эдуарда Цанги
12:12
СМИ сообщили о столкновении самолета с погрузчиком в Домодедово
12:03
Полиция задержала подозреваемого, в пылу ссоры зарезавшего оппонента на Загребском
11:54
Украина проведет проверку на территории РФ в рамках Венского документа
11:45
В Петербурге медики спасают упавших с этажей школьниц
11:37
Впавшего в кому российского режиссера эвакуировали из Таиланда
11:31
"Девятку" разорвало пополам в ДТП на Пушкинском шоссе
11:26
В Новой Ладоге школьник попал в реанимацию с отравлением суррогатным алкоголем
11:11
Житель Петербурга попал в больницу после взрыва петарды
11:03
В команде Трампа опровергли информацию о его встрече с Путиным в Рейкьявике
10:56
Полиция задержала налетчика в медицинской маске, покусившегося на салон «Связной» на Ветеранов
10:41
Мужчина погиб при пожаре на Северном проспекте
10:29
В московских аэропортах отменили более 35 рейсов из-за непогоды
10:18
Петербуржец разбился насмерть при падении с дивана
10:07
Кадыров сообщил о задержании опасного террориста
01:51
Под Красным Селом сразятся в память о «Январском громе»
01:41
Петербуржцам расскажут об отношениях мозга и иностранных языков
01:25
Столетие Евгения Лебедева отметят в БДТ особой программой
00:28
Соцсети обсуждают утечку новой серии "Шерлока"
00:20
Пострадавших в ДТП в Карелии туристов доставили в Петербург
14/01
«Зенит» вошел в десятку самых прибыльных клубов Европы
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
15.01.2017 20:14

Глава ЦРУ призвал Трампа воздерживаться от оправдания России

Глава ЦРУ Джон Бреннан призвал избранного президента США Дональда Трампа не оправдывать российскую сторону «за недавние действия», а также попросил его следить за своими заявлениями, передает Reuters.

«Спонтанность — не то, что служит защите национальных интересов, и поэтому, когда он говорит или реагирует на что-либо, необходимо убедиться в том, что он понимает, что последствия и влияние его заявлений на США могут быть очень серьезными», — сказал он.

Он также отметил, что считает, что данный вопрос касается не только самого Трампа, но и всей страны.

Ранее Бреннан выразил надежду на то, что приход к власти Трампа поспособствует улучшению отношений с Россией.

 

Источник: "Газета.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Mrfin
30.12.2016 14:56

В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin

Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23

Tele2 упакует новогодние подарки

Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00

Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание

Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Песков рассказал о ежедневных хакерских атаках на kremlin.ru
Глава ЦРУ призвал Трампа воздерживаться от оправдания России
В Испании нашли предназначавшееся боевикам оружие, способное сбить самолет
Старейший передвижной цирк США закроется из-за зоозащитников
Патрушев рассказал о сотрудничестве транснациональных компаний с ИГИЛ
Калининградские власти предложили Литве кирпич для забора на границе
День снега на Сахалине перенесли из-за сильного снегопада
Немецкие СМИ опубликовали новые данные из доклада по делу рождественского теракта в Берлине
Аферист века Мэдофф монополизировал торговлю горячим шоколадом в тюрьме
Израиль и Палестина не пришли на парижскую конференцию по урегулированию своего конфликта
Почему адмирал Кравчук не успел сдать Балтику
Как танцор из Петербурга строил дороги в Крыму
Кто ответит за базар
Наши люди в Никарагуа
Власть сдала обманутых дольщиков
Кафе "Бейрут"
ПЕН-центр избавился от Пархоменко. Чтобы не прихлопнули
Исаакиевский собор: храм при музее или музей при храме
Что знает разведка США о "русских хакерах"
Сергей Шелин: «У большинства увял экстаз, у меньшинства притупился гнев»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Футбольный «Зенит» сыграл на сборах в Дубае в регби

"Девятку" разорвало пополам в ДТП на Пушкинском шоссе

Сергей Николаев

Полиция Петербурга пресекла велопробег Дедов Морозов и Снегурочек

Итоги недели с Андреем Константиновым

Медведев: Жизнь — штука сложная, денег, как известно, нет

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

План битвы за Исаакий обсудили мирно

Новости компаний
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00
Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание
Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
SPB-matras.ru
14.12.2016 11:25
Магазин «SPB-matras.ru» представил новый каталог кроватей и товаров для сна
Тематический интернет-магазин СПБ-Матрас.Ру, специализирующийся на товарах для сна, матрасах и кроватях, представил новый каталог спальной продукции, куда вошли модели популярных отечественных и европейских фабрик
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
КЕЙ
13.12.2016 09:00
КЕЙ назвал must-have подарков к Новому 2017 году
Поиск идей для новогодних подарков — задача не из легких. Однако, если обратить внимание на технологичные подарки, найти подходящее решение будет значительно легче.
Tele2
08.12.2016 12:36
Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 объявили победителей Всероссийского конкурса детских социальных проектов
В Москве названы имена победителей конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам − 2016», который проходил при поддержке Tele2.
«МегаФон»
05.12.2016 15:19
Министерство культуры РФ и компания «МегаФон» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов
Министерство культуры РФ и «МегаФон» расширяют сотрудничество, в рамках которого будут реализованы инвестиционные проекты в области объектов культурного наследия в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
Tele2
01.12.2016 10:37
Tele2 открыла kioZk
Абоненты Tele2 получили неограниченный доступ к электронным версиям журналов ведущих российских издательств. Для своих клиентов оператор подготовил выгодное предложение – возможность бесплатно читать периодические издания с помощью сервиса kioZk на 7 дней.
#ЩедрыйВторник
28.11.2016 17:42
Помогать легко: Tele2 и фонд «Навстречу переменам» приглашают на «#ЩедрыйВторник»
Уже завтра, 29 ноября, в России впервые пройдет международная акция «#ЩедрыйВторник».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.