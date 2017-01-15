Глава ЦРУ призвал Трампа воздерживаться от оправдания России

Глава ЦРУ Джон Бреннан призвал избранного президента США Дональда Трампа не оправдывать российскую сторону «за недавние действия», а также попросил его следить за своими заявлениями, передает Reuters.

«Спонтанность — не то, что служит защите национальных интересов, и поэтому, когда он говорит или реагирует на что-либо, необходимо убедиться в том, что он понимает, что последствия и влияние его заявлений на США могут быть очень серьезными», — сказал он.

Он также отметил, что считает, что данный вопрос касается не только самого Трампа, но и всей страны.

Ранее Бреннан выразил надежду на то, что приход к власти Трампа поспособствует улучшению отношений с Россией.