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15.01.2017 19:56
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СКА разгромил «Сибирь» 6:2

Петербургский хоккейный клуб СКА в рамках регулярного сезона КХЛ разгромил новосибирскую «Сибирь». Матч прошел в воскресенье, 15 января, на домашнем льду армейцев в Ледовом.

Как передает корреспондент «Фонтанки», игра закончилась счетом 6:2 (1:0, 2:2, 3:0) Шайбы за армейцев забросили: Дадонов (1), Дацюк (32), Гусев (32), Каблуков (44), Шипачев (45), Дадонов (51). На счету Шипачева и Гусева также по две результативные передачи. У «Сибири» отличились: Окулов (27), Кемппаинен (31).

Таким образом, СКА продолжает лидировать в чемпионате КХЛ, имея на своем счету 118 очков. Это на четыре очка больше, чем у идущего на втором месте ЦСКА. До конца регулярного сезона петербуржцам осталось провести 10 матчей.

Следующий матч СКА проведет 19 января против «Йокерита».


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