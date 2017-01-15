Футбольный «Зенит» сыграл на сборах в Дубае в регби

Перед встречей с китайским клубом «Чанчунь Ятай» сине-бело-голубые размялись на песке, отбирая друг у друга мяч по правилам придуманной англичанами игры.

Необычную тренировку провел тренер футбольного клуба «Зенит» с находящимися на сборах в Дубае спортсменами. Воскресенье, 15 января, кумиры петербуржцев провели на пляже, играя в регби.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе клуба, судьей выступил главный тренер Мирча Луческу, который разделил своих подопечных на три команды и выдал им вместо специфического вытянутой формы мяча привычный круглый.

Ранее сообщалось, что в субботу, 14 января, «Зенит» провел первый контрольный матч в рамках сбора в Дубае против франкфуртского «Айнтрахта». Встреча завершилась нулевой ничьей. В понедельник, 16 января, сине-бело-голубые встретятся с китайским клубом «Чанчунь Ятай».