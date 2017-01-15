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15.01.2017 18:59

На Петербург надвигаются морозы

По прогнозу синоптиков, на смену снежным выходным в Петербург идут морозные будни. Столбик термометра опустится до минус восьми уже в понедельник, 16 января.

О том, что в Северной столице будет морозно и скользко, предупреждает ГУ МЧС по городу в воскресенье, 15 января. В ближайшие часы температура составит -6...-8 градусов, в пригородах упадет до -11. Днем обещают не ниже -4...-6 градусов. При этом порывы северо-западного, западного ветра достигнут 7 м/с днем и 9 м/с ночью.

Спасатели предупреждают автолюбителей о гололедице и снежном накате на дорогах.

По данным Gismeteo, минусовая погода продержится в городе на Неве до конца следующей недели, в четверг и пятницу ожидается небольшой плюс, а затем столбик термометра снова опустится до отметки – 8 градусов по Цельсию.


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