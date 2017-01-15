Возле «Гранд Макет Россия» в Петербурге ключом бьет вода

Из-за поврежденного пожарного гидранта фонтан воды забил из-под канализационного люка рядом с музеем «Гранд Макет Россия» в Московском районе Петербурга. Водоснабжение в районе не отключалось.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала, заявка на вытекание воды на Цветочной улице поступила в 16:30 в воскресенье, 15 января. Очевидцы в это время наблюдали, как из-под земли на проезжую часть ключом бьет вода. Образовалась огромная лужа. Пользователи высказывали опасения за состояние дороги и собирались готовить коньки.

В администрации Московского района причиной аварии назвали дефект пожарного гидранта. Аварийная бригада Водоканала прибыла на место в 17:10, обследовала сети и выявила вытекание на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 150 мм.

«На данный момент специалисты занимаются локализацией вытекания. На водоснабжении абонентов инцидент не отразился. На месте также работает бригада водоотведения — ликвидирует скопление воды», – добавили в пресс-службе ведомства.