На реке в Краснодарском крае пропали несколько детей

В Тимашевском районе в Краснодарском крае спасатели начали поиски четырех подростков, предположительно пропавших на реке Кирпили.

Как сообщает «Интерфакс», около 16:10 15 января в МЧС сообщили, что в реке тонет ребенок 12-13 лет. «Когда его спасли, он сообщил, что с ним также находилось еще четверо друзей, которые пропали без вести», — цитирует «Интерфакс» представителей МЧС.

По словам источника «Интерфакса», один из пропавших детей погиб, одного удалось спасти. Поиски двоих детей продолжаются.

«Лайф» со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что на реке Кирпили 15 января пять человек провалились под лед. Издание называет их рыбаками, не уточняя их возраст.