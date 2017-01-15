В Испании нашли предназначавшееся боевикам оружие, способное сбить самолет

Оружие, предназначавшееся для продажи террористам и ОПГ, изъятое на этой неделе в Испании, оценивается на черном рынке в 10 миллионов евро, изъято от 10 тысяч до 12 тысяч единиц оружия, в том числе зенитные пулеметы, способные сбивать самолеты, сообщила в воскресенье Национальная полиция.

Ранее на этой неделе полиция Испании задержала пять человек, входивших в преступную группировку, занимавшуюся сбытом оружия на черном рынке преступным организациям, в том числе террористическим. Все задержанные (четыре мужчины и одна женщина) — испанцы по национальности. Они покупали старое оружие, ремонтировали и продавали его на черном рынке.

Аресты проведены в испанских регионах Олоте (Жирона, Каталония), Льендо (Кантабрия), Гальдакано и Гечо (Бискайя, Страна басков). Кроме того, обнаружены мастерские, где преступники занимались ремонтом старого оружия и его подготовкой к продаже.

В воскресенье полиция уточнила, что изъяты от 10 тысяч до 12 тысяч единиц различного оружия, в том числе автоматические винтовки CETME, автоматы Beretta, пистолеты Astra и Star, крупнокалиберные пулеметы и другие виды оружия. Часть оружия находится в рабочем состоянии. Кроме того, найдены запчасти к различным видам оружия и изъяты 80 тысяч евро наличными.



Было принято решение оставить под стражей трех из пяти задержанных, у остальных двух были изъяты паспорта, им запрещено покидать территорию Испании.

На след этой преступной группировки вышли в ходе расследования террористического нападения на Еврейский музей в Брюсселе 24 мая 2014 года, в результате которого погибли четыре человека. Нападавшим оказался француз алжирского происхождения Мехди Неммуш.