В Вильнюсе забросали яйцами российское торговое представительство

Неизвестные бросили несколько яиц на территорию российского торгово-экономического представительства в столице Литвы Вильнюсе. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление департамента местной полиции.

Инцидент произошел утром накануне, 14 января. Представительство России расположено при посольстве, отмечает издание. В настоящее время полиция республики устанавливает все обстоятельства случившегося, а также занимается поиском уличных хулиганов.

Издание отмечает, что происшествие является хулиганством и не имеет политических мотивов.