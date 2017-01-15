Старейший передвижной цирк США закроется из-за зоозащитников

Старейший в США передвижной цирк братьев Рислинг, Барнума и Бейли, проработавший 146 лет, закрывается из-за экономической нерентабельности. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает BBC News.

Последнее представление цирка состоится в мае 2017 года.

Одной из причин падения спроса на билеты стало исключение из цирковой программы номеров со слонами в мае 2016 года. На этот шаг администрация шапито пошла из-за давления зоозащитников. Животных передали в Центр сохранения живой природы во Флориде.

Организация PETA опубликовала на своем сайте пресс-релиз, в котором назвала окончание работы старейшего американского передвижного цирка своей победой. Сообщается, что активисты боролись за это 36 лет. «Другим циркам, зоопаркам и выставкам диких животных нужно взять на заметку: общество изменилось, глаза раскрылись. Люди знают, кто эти животные и насколько неправильно держать их в неволе и эксплуатировать», — говорится в сообщении.

Цирк был создан в 1871 году в Нью-Йорке и изначально представлял собой гибрид музея диковинок, шоу уродов и зверинца. Его основателем стал шоумен Финеас Тейлор Барнум. Десять лет спустя к нему присоединился Джеймс Бейли, в начале XX века предприятие продали братьям Ринлинг, которые добавили свои имена к названию, уже ставшему легендарным.

В 1952 году о цирке была снята картина «Величайшее шоу мира». Режиссер Стивен Спилберг утверждает, что именно благодаря этому фильму решил работать в кино.