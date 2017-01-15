Маркин обещал, что в новой книге плагиата не будет

Владимир Маркин дал стопроцентную гарантию отсутствия плагиата в его новой книге, которую экс-представитель СК России анонсировал в своем интернет-поздравлении с днем Следственного комитета 15 января.

Опубликованное фото обложки новой книги под названием «Убийства, теракты, катастрофы. По следам кровавых преступлений» вызвало насмешки со стороны пользователей и намеки на некорректные заимствования, в которых Маркин был уличен после публикации своей первой книги.

«Сейчас мы учли все ошибки, которые были совершены, и мной в том числе от невнимательности, я не буду всё списывать на издательство. Издательство извинилось тогда и передо мной, и перед читателями. Ну, а сейчас я могу гарантировать, что 100% никаких проблем не будет. Всё было абсолютно проверено, чётко написано, я рукопись перечитал сам», – сказал Маркин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Планируется, что книга выйдет в феврале и вызовет у читателя такой же интерес, что и первая, которая, по словам Маркина, была раскуплена очень быстро. Бывший представитель Следкома поделился с журналистами своими планами на третью книгу, которая расскажет о работе следователей.