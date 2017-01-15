Патрушев рассказал о сотрудничестве транснациональных компаний с ИГИЛ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что у Москвы есть подтверждения фактов сотрудничества зарубежных, в том числе и транснациональных, компаний, а также отдельных государств с террористами запрещенной организации «Исламское государство». Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

«Вместе с тем сегодня в наше распоряжение попадают все новые и новые подтверждения сотрудничества с террористами как отдельных государств, так и влиятельных зарубежных и в некоторых случаях даже транснациональных компаний», — отметил он.

Патрушев пояснил, что речь идет о закупках нефти и другого вида сырья у боевиков организации, а также о выплате им денежных вознаграждений за получение специального разрешения на производство и транспортировку товаров на подконтрольных им территориях. Какие именно компании и государства ведут сотрудничество, собеседник издания не уточнил.

«Пресекать такую практику — задача всех без исключения стран, которые заявляют, что они противодействуют терроризму», — заключил секретарь российского Совбеза.

Собеседник издания также выразил надежду на прогресс в сотрудничестве России и США в 2017 году с администрацией избранного президента Дональда Трампа. По его словам, команда Барака Обамы «больше говорила, чем взаимодействовала с нами», что, по его мнению, «свело на нет эффективность сотрудничества с США на антитеррористическом направлении».