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15.01.2017 17:57

В США зафиксирована первая смерть от устойчивой к 26 антибиотикам бактерии

70-летняя гражданка США скончалась от опасной бактерии, устойчивой ко всем 26 известным американским врачам антибиотикам. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Desease Control and Prevention, CDC).

В августе 2016 года жительница штата Невада вернулась на родину после долгого пребывания в Индии. Там американка повредила правую ногу, ее рана воспалилась. В сентябре она неожиданно скончалась от септического шока.

Врачи обнаружили в образцах ткани умершей бактерию Klebsiella pneumoniae (клебсиелла пневмонии или палочка Фридлендера). Эта бактерия давно известна ученым, однако ее новый штамм, убивший женщину, оказался устойчив ко всем доступным антимикробным препаратам. Особую тревогу вызывает у ученых то, что супербактерия способна передавать свою устойчивость другим бактериям.

Причиной появления устойчивых к антибиоткиам микроорганизмов исследователи называют чрезмерное и неправильное использование антимикробных препаратов, особенно в животноводстве, которое приводит к выработке у бактерий сопротивляемости и повышает их живучесть.

Источник: ТАСС


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Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
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