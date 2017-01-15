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16.01.2017 10:02
9 Комментариев

Космическая Ася, которая построит Суд

Дама, получившая 30 млрд на комплекс Верховного суда, - лауреат Госпремии во всех отношениях. «Фонтанка» прошла ее путем от поварихи на БАМе и антикварных салонов до самого президента.
Космическая Ася, которая построит Суд
ООО "Евгений Герасимов и партнеры"

Понятно уже, что конкурс на строительство нового комплекса Верховного суда рядом со стрелкой Васильевского выиграла не слишком известная петербургская «Управляющая компания «Кредо». Конечно, на днях «Фонтанка» сообщила и о ее президенте Асе Борисовой, и о том, что ее фирма восстанавливала Валдайский Иверский монастырь не без внимания администрации настоящего президента. Все же журналист подумал об истоках такой обязательности. Над представленным далее жанром ностальгически улыбнется взрослый, а вот юных просим строго не судить чужое время.

Читатель, вспомни свой год рождения. И масштаб «30 лет спустя» превратится в формат, мгновенно отбрасывающий молодое поколение россиян в активное прошлое своих родителей. Так что, когда я заезжал в конце 80-х годов прошлого века к своему другу в бар «Космос», что стоял в Ленинграде на Светлановском, 42, то, конечно, и думать не мог, как через три десятилетия тема Верховного суда заставит меня собрать всех героев того времени в одну статью. Но город у нас удивительный, и мы обязаны уважать занимательное краеведение.

Тогда директором куста ресторанов и столовых Калининского района был ответственный советский торговый работник тов. Порховников В.Л. Он и взял в начале 1988 года на работу в бар «Космос» 31-летнюю Асю Борисову. В трудовой книжке это называлось "буфетчица", а советские люди уважительно произносили – "бармен". Недаром тогда на экраны позволили выйти ныне подзабытому фильму «Смотрите, кто пришел!». В нем уже открыто говорилось, что должности барменов и таксистов важнее статуса профессора.

Ася же на тот момент давно уже работала в общепите, но приехала она в тот год, как ни странно, со строек БАМа, куда она уехала вслед за супругом Михаилом и где в Северобайкальском разливе в январе 1988-го у них родился сын. Что касается ее тогдашнего директора Вячеслава Порховника, то сегодня он продолжает руководить несколькими ресторанами в Петербурге, а на звонок журналиста ответил по-дружески: «Ой, Жень, да когда это было… не помню уже».

Итак, начала Ася работать в смене с буфетчиком Сашей Милюковым. Она до сих пор ростом 165 см на каблуках, а он ныне – стабильный бизнесмен, постоянно играющий в теннис на статусных кортах Каменного острова. В 90-х мало кто мог криво на него взглянуть, ведь он был совсем рядом с ныне арестованным врагом государства №1 Владимиром Кумариным. Что тут сказать еще – Милюков оказался самым острожным и мудрым из них. И его я побеспокоил.

– Да, было что-то такое… я же ушел в другое место потом, ты же знаешь все сам, – уклончиво вспомнил мультимиллионер Александр Милюков.  

Чуть позже вместо Саши Асиным сменщиком стал воевавший в Афганистане Игорь Ковалев. Он тоже сегодня успешно ведет бизнес, и вряд ли кому уже интересно, что первые серьезные капиталы он поднял вместе с легендарным когда-то, а в начале нулевых расстрелянным в Москве, Костей-Могилой.

Все-таки давайте вспомним важнейший системообразующий термин СССР – "дефицит". В стране не хватало всего. И в области культурного досуга та же картина. Поэтому в бар или ресторан вечерком заглянуть трудящемуся было трудновато. «Мест нет» – главный лозунг. А двери в те заведения в те дни уже защищали спортсмены, набранные для безопасности. Потому что считалось, что правильный хозяйственный работник по пустякам ни КПСС, ни милицию не беспокоит.  

«Космос» же выглядел островком заграничной жизни – бараньи котлетки за 1 рубль 98 копеек, а рядом зеленый горошек, да не кучкой, а бережно уложен. Бобинный магнитофон исполняет «We can do» из Darling от Baccara, все веселые и перспективные. До хозяев жизни и той кровавой резни оставалось совсем чуть-чуть.   

На дверях «Космоса» стоял тогда мастер спорта по легкой атлетике шестовик Михаил Кашнов. Ныне он тренер, советник депутата Госдумы Николая Валуева.

– Ты что?! Об этом всем написать хочешь? Брось, молодежь не поймет, – отрекся он от комментариев при звонке «Фонтанки».   
 
Бармен же был фигурой, подобной сегодняшнему депутату. И зарабатывал он по образу и подобию советской торговли. В «Космосе», например, вместо грузинского «Гурджаани» за 3 рубля 47 копеек под шум дискотеки наливали «Ркацители» по рубль семьдесят. То есть со ста бутылок – под двести рублей навар. И это не считая конька «Энисели» за 37 рублей бутылка, вместо которого разливали тоже коньяк, но левым образом взятый из бочек на спиртзаводах. Можно еще посчитать, но, выходит, за вечер бармен мог заработать под пять месячных зарплат инженера.  

Так что буфетчица Ася вскоре купила себе вожделенную тогда во всех отношениях «девятку». Сегодня это подобно «Майбаху».

Так уж вышло, что к тому времени освободился после первого приговора будущий бренд «Бандитского Петербурга» Володя Кумарин. Устроился он в тот же куст столовых Калининского района, но грузчиком. Но так как физический труд был в чести только на политинформациях для школьников, то сначала он продавал мороженое возле станции метро «Академическая», а потом выбрал своим офисом тот самый «Космос». Значит, и все остальные потянулись туда. Уже чувствовали нутром, что лидер. Даже тот, кто двадцать пять лет спустя будет назван в Испании русским гангстером №1 – Александр Малышев, тоже часто заглядывал.

Надо же понимать, что еще никто не знал, чем кончатся эти зачатки силового предпринимательства в бульоне только нарождающегося кооперативного движения. Но Ася, а тогда она еще не была Львовной, смекнула одной из первых – с братвой жить будешь ярко, но недолго. Но внешне поддерживала пусть неравные, но добрососедские отношения. Это потом, когда она станет настоящей бизнес-вумен, – услышит термин «капитализация убытков».

С властью тов. Борисова А.Л., разумеется, вела себя политически грамотно. Начальство получало от нее (и так делали все в торговле) уважение в виде подношений, а родная советская милиция была желанным гостем, независимо от количества свободных мест.

Опером уголовного розыска, на территории которого стоял «Космос», тогда служил мой друг Андрюха Лебедев, так что интриги, откуда я там взялся, – нет. Ныне он, как известно, депутат ЗакСА Ленобласти от ЛДПР. А тогда он без очереди заходил и, я бы сказал, шутил: «Колбасники, дайте-ка пожрать легавому». Вот начальник 2-го продовольственного отдела Управления по борьбе с хищениями социалистической собственности ГУВД Леноблгорисполкомов Коля Сергеев получал внимание пожирнее. Лебедеву-то автор позвонил. Андрей, узнав о предмете разговора, разулыбался: «Ты тогда и о себе напиши». Николаю Сергееву не удалось позвонить – он дошел до должности заместителя начальника Северо-Западного транспортного МВД, а потом застрелился.

Так что Асю «Космос» помнит деятельной и внимательной к будущему. Недаром из всех присутствующих она сошлась с человеком старше всех. То был единственный, кого звали по имени-отчеству, – Валерий Иванович. Уже с сединой. Он просто жил напротив, и ему удобно было заглядывать перекусить к 12 часам дня. Со спортсменами он не тусил, а исторически разбирался в скользкой, с точки зрения коммунистов, теме – антиквариате. Наверное, юношам покажется это очень смешным, но тот Валерий Иванович – отец моего друга и ныне многим известного управляющего партнера адвокатского бюро «Pen&Paper» Валерия Зинченко.

Вот он, судя по всему, Асе и дал старт ввысь. Но уже тогда, когда выгоды советского общепита рухнули под натиском рынка и коньяк «пять звездочек» стал неактуальным.

В начале девяностых Ася Львовна забывает о «Космосе» и, как говорится, нажимает на ретро-педаль. Она открывает антикварный салон в «Пассаже», начинает разбираться в тех драгоценностях, что требуются новым русским. За «Пассажем» открылся салон в «Астории», потом в «Гранд отеле Европа», был и магазин дорогой мебели на Некрасова. И она опять умудряется увернуться от назойливого приставания «тамбовских», которые лучше других чуяли маржу.

У Аси, и теперь Львовны, появляется «Мерседес» со 140-м кузовом, а в окружении – дамы высшего света. Первая из которых, конечно, была супруга Анатолия Собчака, Людмила Нарусова. Чуть позже, уже при власти Валентины Матвиенко у Аси Львовны можно было заметить вице-губернатора Аллу Манилову, ныне заместителя министра культуры РФ. Ася Львовна и тогда умела твердо говорить, уже тогда випы к ней тянулись.  
 
Окончательным этапом оказались Указы Владимира Путина:

– Указом №1154 от 9 сентября 2004 года ей присуждена Государственная премия в области науки и техники как президенту ООО «Кредо». За создание государственного комплекса «Дворец конгрессов» на базе памятника истории, культуры и архитектуры XVIII века дворцово-паркового ансамбля «Стрельна».  

– Указом № 1161 от 15 октября 2009 года «За большой вклад в реконструкцию памятников исторического и культурного наследия, создание объектов федерального значения в городе Санкт-Петербурге» награждена руководитель проектов ООО «Кредо» Ася Борисова «Орденом Дружбы». Такой же награды был удостоен и гендиректор «Кредо» Михаил Борисов (кстати, этим же указом орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получил управделами президента Владимир Кожин).  

А потом пошло все своим чередом, как и написала «Фонтанка» в статье «Верховный суд простоят по образцу резиденций». Где ключевым абзацем является: «В 2015-м Иван Малюшин вслед за Владимиром Кожиным покинул должность в управлении делами президента. Но семьи давних партнеров дружбу, судя по всему, сохранили. Ася Борисова вместе с Иваном Малюшиным по-прежнему являются учредителями Фонда художника Михаила Шемякина, а дети – Антон Борисов и Иван Малюшин – дружат в соцсетях».

Кстати, ее сын Антон – учредитель петербургской компании «Кредо-интерьер». Так что после строительства комплекса Верховного суда ему и подряды в руки, чтобы украсить внутренние покои.   

Сама же Ася Львовна по телефону мгновенно не узнала журналиста и отказалась даже от пары слов. Понимаю, хотя «Фонтанка» без камня за пазухой.

Пожалуй, все.  

Чуть не забыл. А еще опером Калининского района в те космические дни был Паша Селезнев. Не буду врать, у него другой характер, и в «Космос» он не частил. Сегодня это Павел Алексеевич, председатель совета директоров Энергомашбанка. А отделение «Светлановское» расположено как раз в стенах того бара на Светлановском, 42. Когда я позвонил и ему, в голове у него пронеслось все, что я только что вам рассказал. Он засмеялся и произнес: «Вот, действительно, водит черт по кругу».

Евгений Вышенков,
«Фонтанка.ру»   


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комментарии пользователей (9)
sextan
16 января 2017 г. 11:00
Бгг. "Таллин", "Рига", "Космос", рынок в Апрашке. Гидаспов, Собчак, Степанов. Слезу прошибло, прав Randy.
Циник
16 января 2017 г. 10:53
Вишенков так пишет что мозг сломать можно, кто на ком стоял? Ну, а чего Ася, все мы оттуда родом. У кого связи, деньги тогда были тот и прошёл горнило 90 х сейчас тоже при делах. Буфетчица ставшая миллионершей это ли Американская мечта? Как там в анекдоте,второй миллион заработанный мной был честный.
sakorol
16 января 2017 г. 10:52
Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем .О.Бендер
Randy
16 января 2017 г. 10:37
terry18: в беззащитный Кремль, потому что в Москве, разумеется, не происходило слияние власти и криминала.
terry18
16 января 2017 г. 10:35
В 90-е годы в Петербурге происходило сращивание власти и криминала, после чего монстр двинулся в Кремль
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