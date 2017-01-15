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15.01.2017 17:29

Английские журналисты рассказали, почему нужно ехать в Россию

 Корреспонденты английской газеты The Telegraph Бен Росс, Ник Тренд и Хью Моррис объяснили читателям, почему следующий отпуск им следует провести в России.

С точки зрения журналистов, одна из главных причин, по которым в Россию нужно поехать именно в 2017 году — 100-летняя годовщина двух русских революций.

"Мы разделяем с Россией невероятно сильное культурное наследие, — заявил Тренд. — Это потрясающее место, которое стоит исследовать, чтобы восстановить эти связи".

Моррис, в свою очередь, отметил, что на Земле есть не так много мест, в которые можно приехать и на себе почувствовать те невероятные перемены, которые происходили со страной как в 21, так и в 20 веках.

С точки зрения Росса, приобщиться к русской истории стоит в Санкт-Петербурге — четвертом по величине городе Европы после Стамбула, Лондона и Москвы. Он хвалит Зимний дворец и сравнивает его с "большим тортом". Тренд отмечает, что в этом городе есть очень много того, что напоминает о революции.

Он признает, что Санкт-Петербург нравится всем, но лично он предпочитает Москву. По его словам, она не такая гостеприимная, однако именно в российской столице можно ощутить силу России и проникнуться ее историей.

Моррис советует читателям The Telegraph обязательно сходить в Парк Горького — неважно, летом или зимой.

Это пятое видео из цикла, посвященного местам, которые, с точки зрения корреспондентов издания, необходимо посетить в 2017 году. Предыдущие выпуски были посвящены Новой Зеландии, Канаде, Замбии, а также отдельному месту в Англии — Валу Адриана.

Источник: РИА Новости


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